Zeman odvolal ke čtvrtku Kremlíka, zároveň řízením dopravy pověřil Havlíčka

Praha Prezident Miloš Zeman odvolal ke čtvrtku z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Zároveň pověřil řízením ministerstva prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). V čele dopravy stane od pátku. Uvedl to v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Rozhodnutí o pověření Havlíčka Zeman ministrovi zašle písemně. „Bylo zvoleno doručení písemného rozhodnutí prezidenta republiky, což je zcela legitimní způsob pověření,“ řekl Ovčáček ČTK. Takto podle něj postupoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. „S panem ministrem Havlíčkem bude pan prezident hovořit již tuto sobotu v Lánech na jednání expertního týmu, tématem je doprava,“ dodal mluvčí.

Změnu ve vládě v pondělí navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Kremlík podle něj manažersky zakázku nezvládl. Předseda vlády počítá s tím, že Havlíček bude řídit resort dopravy až do konce funkčního období současné vlády. Havlíčka by měl Babiš uvést do úřadu v pátek po svém návratu z cesty do Izraele.

Babiš tento týden uvedl, že by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit. Ve středu novinářům řekl, že případné sloučení není na stole. Zdůraznil, že mezi oběma resorty existují významné synergie. O možném slučování ministerstev hovořil premiér v úterý. Logiku by podle předsedy vlády mělo spojení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Spojení by si uměl představit také u ministerstev práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.