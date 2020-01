Prezident Zeman podvanácté udělil milost. Tentokrát onkologicky nemocnému recidivistovi

Dvanáct milostí Zemana Prezident Zeman (ve funkci je od března 2013) dosud udělil dvanáct milostí. Dnešní milost je třetí během Zemanova druhého funkčního období. Už před prezidentskými volbami v roce 2013 Zeman řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Pravomoc v udílení milostí převedl v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti, které jednotlivé žádosti posuzuje a Hradu předkládá jen ty, jež splňují Zemanem stanovené podmínky - pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Poprvé omilostnil v únoru 2016 muže odsouzeného na tři roky za méně závažnou majetkovou trestnou činnost; část trestu si odpykal a poté byl kvůli zdraví podmínečně propuštěn do nemocničního ošetřování.

Druhé žádosti prezident vyhověl v květnu 2016, kdy odsouzeného omilostnil rovněž ze zdravotních důvodů. Prominul mu zbytek jednoho trestu a tři celé tresty odnětí svobody ve výši zhruba 29 měsíců. Muž byl odsouzen za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Třetí milost, která znamenala zastavení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, udělil Zeman v září 2016 také ze zdravotních důvodů.

V listopadu 2016 dal prezident milost dvěma vězeňkyním. Jedné z nich na žádost papeže Františka ke konci Svatého roku milosrdenství. Šlo o mladou ženu starající se ve vězení o dítě, které by po dosažení tří let muselo od matky. Trest dostala za zpronevěru a nesplňovala podmínku, kterou prezident stanovil pro omilostnění, protože nebyla dlouhodobě nemocná. Druhá žena, trpící dlouhodobou psychickou nemocí, byla potrestána za podvod, zpronevěru a trestnou činnost spojenou s konkurzem. Téměř polovinu trestu si už odpykala.

Další milost udělil Zeman v prosinci 2016, a to muži, který byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k závažnému onkologickému onemocnění. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček tehdy uvedl, že milost Zeman udělil přesto, že odsouzený je "značným recidivistou".

Sedmou milost udělil prezident v dubnu 2017 muži nemocnému rakovinou, který byl odsouzen za majetkové zločiny a nedovolené ozbrojování. Muži už soud kvůli špatnému zdraví trest přerušil.

Velkou pozornost vzbudilo v květnu 2017 udělení milosti pro Jiřího Kajínka, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Milost byla udělena pod podmínkou, že se Kajínek nedopustí do sedmi let trestného činu. Později se Zeman vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil.

Počátkem března 2018 Zeman omilostnil muže, který při dopravní nehodě usmrtil svou manželku a syna. Hrad informoval, že omilostněný sice nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, avšak Zeman jeho další potrestání vnímá jako nadbytečné a kruté. Odsouzený muž byl ve vězení za ohrožení pod vlivem návykové látky a za usmrcení z nedbalosti, Zeman mu prominul zbytek trestu. Přihlédl k tomu, že muž má nezletilé dítě, které přišlo o matku a sourozence.

Desátou milost udělil Zeman v srpnu 2018 onkologicky nemocnému vězni, který byl potrestaný za zneužití pravomoci, maření výkonu úředního rozhodnutí a přijetí úplatku.

V říjnu 2018 Zeman udělil milost handicapovanému muži, který přišel o obě dolní končetiny a jenž si měl odpykat rok vězení. Zároveň zastavil jeho trestní stíhání za neplacení výživného. Mluvčí Ovčáček dodal, že prezident svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče alimentů.

Dnes Zeman udělil milost onkologicky nemocnému muži, který byl vícekrát nepodmíněně odsouzen za krádež a loupež. Prezidentův mluvčí řekl, že Zeman považoval za správné učinit toto rozhodnutí i přesto, že omilostněný je recidivista a dlouhodobě žil bez přístřeší.