Jakl: Se zvolením do vysílací rady jsem nepočítal. Cestu do politiky si nezavírám

PRAHA Středeční tajná volba ve sněmovně jej takřka posadila mezi třináctku radních, kteří dohlížejí na rozhlasové a televizní vysílání. Zbývá jen, aby jej jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ladislav Jakl v rozhovoru pro server Lidovky.cz říká, že ho výsledek volby mírně překvapil. Médií se ve funkci podle svých slov nezalekne. A nevzdává se ani možného politického angažmá.

Lidovky.cz: Byl jste zvolením překvapen?

Úplně jsem s tím nepočítal. Nevěřil jsem, že se najde dost poslanců, kteří si budou myslet, že i člověk, jenž má odlišný pohled na svět, reprezentuje určitou část veřejnosti. A pokud takovéto instituce mají reflektovat názor veřejnosti, tak tam patří i postoje, které reprezentuji já. Nemyslel jsem si ale, že poslanci to budou takto chápat. Domníval jsem se, že nebude zvolen nikdo, stejně jako tomu bylo v mnoha předcházejících volbách.

Na tahu je Babiš Ladislava Jakla, kterého do Rady pro rozhlasového a televizní vysílání nominovalo SPD, podpořilo na post radního v tajné volbě 88 poslanců. Potřeba bylo získat nejméně 82 hlasů. Jeho protikandidát, někdejší mluvčí ODS Milan Bouška, obdržel 66 hlasů. Jaklovo zvolení musí jmenováním posvětit ještě premiér Andrej Babiš (ANO).

Lidovky.cz: Tušíte, kdo byl mezi těmi 88 poslanci, kteří pro vás v tajné volbě hlasovali?

Jak už to ale v životě chodí, neúspěch bývá sirotkem a úspěch má tatínků hodně. Takže teď asi budu poslouchat, kdo všechno byl pro, ale vzhledem k tomu, že šlo o tajnou volbu, to nikdo nemůže vědět.

Lidovky.cz: Žádal jste osobně o podporu mezi poslanci, nebo za vás nebo lobovalo SPD, které vás navrhlo?

Musím upřímně říct, že jsem se tomu nevěnoval. Měl jsem pocit, že to ovlivnit nemůžu, tak jsem si říkal, že mi nezbude než počkat na vůli poslanců. Když bylo první kolo, tak jsem ani nevěděl, že je na programu. Myslel jsem si naivně, že mě s ostatními kandidáty pozve mediální výbor či nějaký klub a budou chtít něco slyšet, ale zřejmě se rozhodují jen podle jména.

Lidovky.cz: Čím myslíte, že jste si získal důvěru SPD, když se rozhodlo nominovat zrovna vás?

Patrně mě znají jako člověka, který se této oblasti dlouhodobě věnuje, o médiích kriticky píše a všímá si věcí, které mohou být třeba v rozporu se zákonem. Vedení strany mě tak oslovilo s tím, jestli bych byl ochoten do toho jít. Upřímně jsem to nepovažoval za realistické, ale říkal jsem si, že se toho nebudu bát. Ostatně jsem tu instituci před 28 lety zakládal (z pozice tehdejšího člena České nárdoní rady, předchůdce Poslanecké sněmovny, pozn. red.) a odtamtud jsem přišel tehdy do Lidových novin, takže se obloukem vracím na místo činu.

Lidovky.cz: S jakým záměrem a cíli do funkce půjdete?

Budu jedním z těch, kteří budou dohlížet na to, zdali jsou mediální zákony dodržovány, a to i na základě podnětů veřejnosti.

Státní vs. veřejnoprávní média Veřejnoprávní médium (nebo také médium veřejné služby) je označení sdělovacího prostředku, které má příjem z veřejných peněz a právně definovaný rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie. V Česku jde o Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář.

Státní médium (nebo též média vlastněná státem) je označení sdělovacího prostředku v přímém vlastnictví státu, který financuje jeho provoz. Státní média se nesmí zaměňovat s veřejnoprávními médii, nad kterými stát nemá přímou kontrolu.

Lidovky.cz: Jste známým kritikem veřejnoprávních médií. V minulosti jste uvedl, že by neměly existovat a svět by byl bez nich krásnější. Bude se tento váš postoj odrážet i ve funkci radního?

Jsem kritikem instituce státních médií, kterým se říká veřejnoprávní. A to bez ohledu na obsah jejich vysílání. To je můj celkový pohled na roli státu. Stejně jako si myslím, že stát nemá vyrábět auta, vařit pivo, péct rohlíky, tak jsem toho názoru, že nemá vydávat noviny, časopisy a podle mě by ani neměl provozovat rozhlasové a televizní vysílání.

Pokud existuje nějaký veřejný zájem v této oblasti, tak by ho měl stát přesně vymezit. Měl by vypsat třeba veřejnou zakázku na to, kdo udělá nejlepší vysílání pro školy, pro menšiny. Určitě by to nějaký privátní projekt zajistil levněji a lépe než specializovaná instituce. To jsou ale názory, které nesouvisejí s činností rady, ale týkají se legislativy. A zákony se v radě pochopitelně měnit nemohou, takové ambice nikdo nemůže mít.



Ladislav Jakl během vysílání České televize.

Lidovky.cz: Ptám se, protože předseda SPD Tomio Okamura vaše zvolení zvolení komentoval slovy, že jej lze chápat jako krok k tomu, aby se nemanipulovalo s médii. Jak si jeho tvrzení přeložit?

Myslím si, že je hodně lidí, kteří se médií bojí. A když zaregistrují porušení nějakého zákona, tak se dívají na druhou stranu. U mě to nelze očekávat.



Lidovky.cz: Jak podle vás pracují ostatní rozhlasová a televizní média? S kterými jste spokojen, či naopak nespokojen?

Myslím si, že to nelze říct. Paleta je obrovsky široká. Některá média jsou univerzálně zaměřená, jiná jsou specializovaná. Nicméně je sleduji - i když jsem si vědom, že budu muset daleko více než dosud -, a musím říct, že každou chvíli upoutá mou pozornost něco, co je hodno kritiky.

Jsem si ale zároveň vědom, že budu jedním z členů s pouze jedním hlasem. I když vliv jednoho člena se nemusí rovnat názoru jednoho hlasu, ale spočívá i ve váze argumentační schopnosti přesvědčovat ostatní. Za posledních 28 let těmi radami prošly možná stovky lidí a jen má volba vzbudila takovou pozornost. To mě velmi těší.

Lidovky.cz: Znamená to, že jste si nyní na šest let zavřel dveře do politiky, nebo byste se vzdal mandátu, kdyby přišla možnost politicky se angažovat?

Žádnou cestu své budoucnosti si nezavírám. Život může přinést různé momenty a já určitě budu umět na ně reagovat, pokud nastanou. Nerad bych o tom ale vedl své spekulace nyní, to se mi zdá neproduktivní.

Lidovky.cz: V současné chvíli tak na stole žádná politická nabídka není? Spekuluje se o možné spolupráci s Václavem Klausem mladším, který byl nedávno vyloučen z ODS.

Na stole nic není. Že bych si ale zakazoval přemýšlení toho typu, tak to si nezakazuji. Přemýšlím rád, denně, o mnoha různých věcech, včetně takovéto. Proč bych o ní nepřemýšlel.