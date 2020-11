VIDEO: Sanitky s pěti covidovými pacienty ze Zlínského kraje dorazily do Motola. Kolonu doprovázela policie

Praha Sanitky s pěti pacienty s covidem-19, kteří jsou ve vážném stavu na plicní ventilaci, dorazily dnes hodinu po poledni do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Ihned po příjezdu začali zdravotníci převážet na jednotku intenzivní péče. Všichni pacienti jsou v umělém spánku. Sanitní vozy v doprovodu policie vyrazily dopoledne ze Zlínského kraje, jeden ze Zlína, dva z Uherského Hradiště a dva z Kroměříže. Tamní nemocnice jsou na hraně kapacitních možností.

Pět pacientů bylo po celou dobu jízdy napojeno na plicní ventilaci, jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku 44 až 64 let. Všichni mají nějaké přidružené zdravotní potíže, jeden z pacientů například před delší dobou absolvoval transplantaci plic.

Pacienti byli v Motole umístěni na dřívější oddělení pro pacienty v dlouhodobě vegetativním stavu, které bylo předěláno na jednotku intenzivní péče pro pacienty s covidem-19. „Je tam nejšpičkovější technika, kterou můžeme pacientům poskytnout,“ uvedl náměstek nemocnice Martin Holcát.

Po převozu čekalo pacienty přeložení na normální lůžka a přepojení z transportních na velké ventilátory. „Poté budeme pokračovat v léčbě, kterou zavedli kolegové ve zlínském regionu,“ vysvětlil přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Vymazal.

Holcát dále řekl, že na zvláštní jednotce intenzivní péče je dvacet ventilovaných lůžek, která jsou po převozu zaplněna. Vymazal dodal, že v případě potřeby by bylo možné na jednotku doplnit další tři lůžka, v celé nemocnice pak podle něj s ohledem na personál možné zmobilizovat ještě 15 lůžek s ventilátory.

Ředitel nemocnice Miloslav Ludvík k tomu dodal, že v Motole je nyní volných 340 lůžek s kyslíkem a 40 intenzivních. „Je ale třeba si uvědomit, že jsme superspecializované pracoviště pro celou Českou republiku, takže když se někde stanou nějaké problémy nebo bude třeba transplantace, tak my tu kapacitu musíme mít,“ dodal. Případný další převoz dalších pacientů s covidem-19 podle něj záleží na Národním dispečinku intenzivní péče, který pro koordinaci vznikl.

Policie ČR @PolicieCZ Pražští policisté se taktéž podílejí na doprovodu sanitních vozů převážejících pacienty ze Zlínského kraje. #policepha https://t.co/FQybcAAuiT oblíbit odpovědět

Převoz pěti pacientů napojených na plicní ventilaci najednou je výjimečná a medicínsky i logisticky náročná akce. Pražská záchranná služba po příjezdu sanitek k Praze žádala na twitteru řidiče o ohleduplnost a umožnění hladkého průjezdu hlavním městem.

V každé sanitce byl lékař. „V doprovodném voze bude náhradní materiál, také kyslíkové bomby, kdyby nastala nějaká nečekaná situace nebo se vozy třeba dostaly do kolony,“ řekl ráno mluvčí krajských nemocnic na Zlínsku Egon Havrlant.

Nemocnice ve Zlínském kraji jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo již 482 covid pozitivních pacientů. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené. Nemocnice proto začaly na konci minulého týdne s přesuny covidových pacientů do nemocnic v jiných krajích, do čtvrtka dosud přeložily na standardní lůžka 27 pacientů, dnes poprvé vezly pacienty do pražské nemocnice, navíc ve vážném stavu.