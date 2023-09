Bojíme se zmatků s novými přijímačkami, říká šéfka asociace ředitelů. Rodičům a studentům mají ušetřit čas i nervy

Lidovky.cz: V nadcházejícím školním roce čeká gymnázia a střední školy ještě větší nápor uchazečů o studium než v tom minulém. Zvýšily se v souvislosti s tím například kapacity škol?

U nás na škole se kapacity nezvětšily, to proto, že už jsme na maximu. Nejinak je tomu i v případě dalších škol v Praze. Loni magistrát zvýšil kapacity v úhrnu o 240 míst, letos to bude pravděpodobně o něco méně, protože školy už se nemají kam rozšiřovat. Mluví se i o tom, že se bude stavět nové gymnázium, to je však hudba budoucnosti a obávám se, že bude hotové až v době, kdy už nebude takový přetlak. Proto vítám avizované změny, kterých se snad brzy dočkáme.

Lidovky.cz: Tím myslíte změny, jež se mají týkat přijímaček na střední školy a gymnázia a které avizovalo ministerstvo školství, potažmo jeho příspěvková organizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání neboli Cermat? Jak je hodnotíte?