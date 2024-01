Omluvte se mi za hlásnou troubu Kremlu, odmítla Schillerová výzvu premiéra

Spor se na sociálních sítích rozhořel po vystoupení Schillerové, která v úterý ve Sněmovně obhajovala svá dřívější slova, že – „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“.

„Prý strašíme jadernou válkou. Ne, to nestrašíme my. To straší Rusko. A proto musí být poraženo,“ reagovala na její slova Pekarová Adamová, za což ji pak Schillerová označila za gaučovou válečnici a přirovnala k ruské propagandistce Zacharovové.

„Nastavila jsem zrcadlo. Neudělala jsem totiž nic jiného, než že jsem zcela záměrně použila slovník pětikoalice. Minulý týden mě paní Pekarová označila za hlásnou troubu Kremlu, o kolegovi Karlu Havlíčkovi koaliční politici mluví jako o agentu Rosatomu. Před volbami oblepili celou republiku plakáty Andreje Babiše s Putinem. Za proruského označují každého, s kým nesouhlasí, určitě si vzpomenete, jak paní paní Pekarová mluvila o protivládní demonstraci jako o dnech Varšavské smlouvy. Ani v jednom případě jsem nezaznamenala, že by pan premiér vyzýval k omluvě. Pokud mu ale jimi nastavený slovník už nevyhovuje, očekávám, že se nejprve za ty urážky a útoky omluví,“ reagovala Schillerová na výzvu premiéra Petra Fialy, ať se šéfce Sněmovny omluví.

Schillerová naráží na tweet, jímž Pekarová před pár dny zhodnotila její rozhovor s novinářem Čestmírem Strakatým.

„Jako ministryně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy,“ napsala šéfka Sněmovny na adresu Schillerové.

Markéta Pekarová Adamová @market_a "My nepotřebujeme tuto zemi připravovat na válku. My chceme žít v míru."



Nejedná se o výrok Viktor Orbána. Tenhle má na svědomí @alenaschillerov. Jako ministryně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy. https://t.co/1CiQ1qUkWK oblíbit odpovědět

Lipavský doporučil Schillerové, ať se jede podívat na Ukrajina, čeho je Rusko schopno

To, že Schillerová přirovnala předsedkyni Poslanecké sněmovny k ruské propagandistce, odmítl kromě premiéra Petra Fialy také ministr zahraničí, Pirát Jan Lipavský.

„Pavlačový slovník paní poslankyně je za hranou. Za měsíc to budou dva roky od plné invaze na Ukrajinu. Doporučuji se tam jet podívat na vlastní oči, aby viděla, čeho je Rusko je schopno. Třeba si příště svoje hloupá přirovnání a výroky o nepotřebě investovat do armády rozmyslí,“ napsal na sociální síti X Lipavský.