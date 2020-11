Brutální vražda kobyly. Sedlák z Milešova nabízí čtvrt milionu za informaci vedoucí k pachateli

Milešov (Litoměřicko) Sedlákovi z Milešova na Litoměřicku Danielu Pitkovi, který letos kandidoval do Senátu za Lounsko, někdo 17. října zabil a brutálním způsobem zohavil kobylu jménem Indie. Pachatel k usmrcení zvířete použil kuši, poté mu uřízl ucho a vydloubl oko. Pitek nyní nabízí odměnu 250 tisíc korun za informace, které povedou k dopadení pachatele, řekl. Případem se zabývá policie, čin prověřuje jako poškození cizí věci. Řekl to mluvčí policie Daniel Vítek.

„Není vyloučená změna právní kvalifikace, takže v současné době bych o nějaké výši trestu nerad mluvil,“ řekl Vítek. Podle něj záleží na tom, z čeho bude v případě dopadení pachatel obviněn.



Pitek míní, že za usmrcením zvířete mohly stát jeho politické a veřejné aktivity. Nevyloučil ani možnost, že šlo o ukojení choutek zvrhlého jedince. Podobné případy totiž policie podle Pitka řešila i v jiných evropských státech. „Jsou tady případy podobného zabití koní, také s uříznutým uchem a vydloubnutým okem, které se staly v letošním roce ve Francii, nějaké případy se staly v Belgii a Německu,“ uvedl chovatel. Doplnil, že může jít o výzvu na Darknetu, kde mezi sebou mohou soutěžit jednotlivci či skupiny.

„Špatné je to, že kobylka byla zastřelená z kuše, a já jsem to medializoval za prvé kvůli odměně a za druhé kvůli tomu, aby začala okamžitě veřejná debata o postavení tichých zbraní,“ řekl sedlák. Vysvětlil, že kulové zbraně jsou omezované zákonem, kuše a heverové luky se srovnatelnou smrtností jako kulové zbraně si může pořídit kdokoli, komu bylo 18 let. „Dá se říct, že jsou účinnější než pistole, protože kuší se trefíte mnohem přesněji na větší vzdálenost,“ doplnil Pitek, podle nějž je potřeba novelizovat zákon o zbraních.

Pitek kandidoval do Senátu v obvodu zahrnujícím Lounsko, Žatecko, Podbořansko a Rakovnicko. Do voleb vstoupil jako nezávislý kandidát za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany (LES). Poté, co skončil ve volbách na pátém místě, se rozhodl z politiky stáhnout. „Chtěl jsem se zaměřit na své hospodářství,“ uvedl a dodal, že o to horší by byl politický motiv pachatele.