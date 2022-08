Nyní hraje Zděnek opět ústřední roli, tentokrát při obhajobě výběru Petra Mlejnka na post ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

Šéf civilní rozvědky čelí kritice za to, že se v minulosti ještě jako podnikatel v IT setkal s Michalem Redlem, hlavou gangu okolo dopravního podniku, jenž je stále ve vyšetřovací vazbě. Případ Dozimetr tak rozhýbal i křeslo pod vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), který Mlejnka do funkce navrhl.