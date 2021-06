Šéfku běloruské opozice doprovází v Praze zesílená ochranka. Hrozí jí od tří do pěti let vězení

PRAHA Běloruská opoziční lídryně Svjatlana Cichanouská zahájila v pondělí čtyřdenní návštěvu Česka, kam přicestovala na pozvání předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS). Její pobyt v tuzemsku doprovází zpřísněná bezpečnostní opatření.

Pro režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, který Cichanouskou trestně stíhá na základě článku trestního zákoníku pojednávajícího o výzvách k uchvácení moci, je devětatřicetiletá politická vyzyvatelka cílem číslo jedna. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody.



Ačkoli má sama početný tým ochranky, na české území ji střeží i česká policie. „Tyto ochrany zajišťuje Policie ČR, jedině ta může u nás poskytovat ochranu. Žádné přidělené ochrany nicméně vůbec nekomentujeme. U nikoho. Zákon ani neumožňuje cokoli k tomu potvrzovat,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí policie Ondřej Moravčík.



V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí senátu Sue Nguyen, která Serveru Lidovky.cz potvrdila, že ochranu si částečně řeší tým Cichanouské po vlastní ose. „Pokud jde o dopolední program v prostorách Senátu, tedy v chráněné budově, tak to samozřejmě bereme se vší vážností. Tedy je to na nás,“ řekla s tím, že senát ochranu řeší v součinnosti s Policií ČR, která zajišťuje ochranu horní parlamentní komory. Bez bližších podrobností připustila, že ochrana šéfky běloruské opozice je zesílena v reakci na nedávné zadržení opozičního novináře Ramana Prataseviče a jeho partnerky Sofie Sapegaové po vynuceném přistání letadla Ryanair, na jehož palubě dvojice cestovala z Řecka do Litvy. „Ochranná služba reaguje na aktuální situaci, podle toho je potřeba to uzpůsobit,“ uvedla pro mluvčí senátu pro Lidovky.cz.

S ohledem na bezpečnostní rizika nebyl ani předem zveřejněn kompletní program návštěvy Cichanouské v tuzemsku. Kromě Vystrčila ji zítra čeká schůzka s prezidente Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO), sejde se i s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, debatovat by měla i se studenty univerzity a s běloruskou diasporou.



Cichanouská loni v srpnových prezidentských volbách kandidovala proti dlouholetému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi. Podle oficiálních výsledků získala 10,1 procenta hlasů. Mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti dostala více hlasů než Lukašenko, který oficiálně vyhrál. Výsledky voleb neuznává řada států ani Evropská unie.

Nedlouho po prezidentských volbách Cichanouská odjela do zahraničí, aby se vyhnula zatčení. Našla azyl v Litvě. Usiluje o vypsání nových prezidentských voleb v Bělorusku. Lukašenko podle ní ztratil legitimitu mimo jiné násilným potlačováním pokojných protirežimních demonstrací.