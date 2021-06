Z Pankráce na Nové Dvory. Vedení Prahy souhlasilo se zahájením stavby prvního úseku metra D

Praha Vedení hlavního města v pondělí souhlasilo se zahájením stavby prvního úseku trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Stavba první části by mohla začít podle dokumentu letos v říjnu. Dopravní podnik (DPP) dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici.

Nejmodernější lanovka na Kraličáku spustí svůj provoz. Covid otevření pozdržel, lidi měla vozit již v zimě Dokument ještě projednají pražští zastupitelé. Cenu stavby kritizuje opoziční ANO, podle jehož některých zastupitelů se předpokládaná cena v posledních letech neúměrně zvýšila.

„Jedná se o zastupitelský tisk, takže jakmile bude odsouhlasen zastupitelstvem, DPP může začít stavět,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Přesné datum výstavby prý ale nelze říct. Město a DPP musí ještě počkat na vyřešení námitek ke stavebnímu povolení a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se soutěže na dodavatele.

Nejmenší provozuschopný úsek nové trasy je ten výše zmíněný, na kterém jsou naplánovány stanice Pankrác, která bude přestupní stanici na linku C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Na obou koncích tohoto úseku budou obratové koleje. „V kratším úseku obratové koleje nejsou a nelze jej včetně dalších návazností efektivně provozovat,“ píše se v dokumentu. Celkovou částku na stavbu bude město čerpat postupně. Pro letošní rok by měla stavba vyjít na 0,17 miliardy, a naopak nejvíce peněz bude muset vydat v roce 2027, kdy to bude 9,65 miliardy. Poslední platby jsou naplánovány na rok 2029, a to 0,56 miliardy. „Výhled na další roky bude v souladu s postupem realizace a přípravy upřesňován,“ píše se v dokumentu. Cenu stavby kritizuje opoziční zastupitel a místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO). „Absolutně nechápu, jak mohlo v tak krátké době dojít k tak dramatickému nárůstu nákladů. Za bývalé primátorky Adriany Krnáčové byly připravena výstavba osmi stanic za 39 miliard a v pondělí rada schválila výstavbu pouze pěti stanic bez depa za cenu přes 52 miliard,“ uvedl Prokop. Ten zároveň uvedl, že v zahraničí byly v uplynulých letech postaveny trasy metra za nižší cenu.

Scheinherr s kritikou nesouhlasí. V porovnání s někdejšími plány se prý mj. výrazně zvýšila cena stavebních prací a rovněž postoupila inflace. Ta podle náměstka navíc byla do projektu započítána až nyní, v minulosti ji odhady neobsahovaly. Problémem financování stavby je podle představitelů města hrozba, že stavbu bude muset zaplatit ze svého bez příspěvku státu. „Ve všech evropských metropolích se na takto zásadních dopravních stavbách finančně podílí stát, u nás se tomu ale brání. Přitom díky parlamentnímu hlasování ODS a ANO (změna daní) bylo z městského rozpočtu odsáno 2,5 miliardy ročně. Budeme proto dále jednat s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem dopravy o možnosti financovat metro D za spoluúčasti rozpočtu EU nebo kombinovanou formou z EU i státního rozpočtu,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

DPP dokončil loni v létě geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu následně prováděl ještě další průzkumné vrty, které budou součástí budoucích prostor metra. Na zbylých dvou potrvá průzkum do září letošního roku. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D. V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.