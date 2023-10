Senátorka Kovářová označila únosy ukrajinských dětí do Ruska za evakuace

Usnesení odsuzující násilnou rusifikaci ukrajinských dětí deportovaných do Ruska Senát PČR

I. konstatuje, že z okupovaných území Ukrajiny byly deportovány děti, kterým je měněna totožnost a které jsou násilně přemístěny do Ruska a v některých případech předány k nucené adopci;

II. odsuzuje nucenou rusifikaci dětí z Ukrajiny jako mimořádně odporný zločin;

III. považuje

1. za svou povinnost konat v souladu s ustanovením mezinárodních úmluv, zejména 4. Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války z 12. srpna 1949; 2. násilnou deportaci a nucenou rusifikaci dětí z Ukrajiny za hrubé porušení mezinárodního práva, zejména ustanovení Úmluvy o právech dítěte OSN, a sice práva znát své rodiče a práva na jejich péči, práva na totožnost, práva účastnit se kulturního života a užívat rodný jazyk, práva na rodinu a na ochranu před oddělením od rodičů proti své vůli, práva na vzdělávání a práva na svobodu projevu, práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, práva na ochranu soukromí a na zajištění výchovy, ochrany zdraví, svobody a bezpečnosti;

IV. podporuje vyšetřování a stíhání zločinů podle mezinárodního práva Mezinárodním trestním soudem i vnitrostátními soudy a zároveň rychlé dosažení shody na modelu mechanismu pro odsouzení osob, které spáchaly zločin agrese; V. žádá vládu ČR, aby

1. se soustředila nejen na potrestání viníků, ale především na potřeby jejich obětí, tedy na unesené děti;

2. v souladu s mezinárodními závazky ČR prosadila ochranu práv dětí, které požívají zvýšené ochrany v průběhu ozbrojených konfliktů;

3. zajistila veškerou součinnost Ukrajině v úsilí chránit práva dětí, aby se mohly znovu setkat se svými rodinami;

4. zabezpečila pro OSN, Mezinárodní výbor Červeného kříže a další aktéry přístup k deportovaným na území Ruské federace;

5. podporovala nevládní organizace, které se zabývají návratem dětí do vlasti a také poskytovala pomoc při zapojení dětí zpět do běžného života;

6. prosadila zařazení osob zapojených do násilné a nedobrovolné rusifikace dětí z Ukrajiny na sankční seznamy EU nebo využila národní sankční mechanismus;

VI. pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády ČR.