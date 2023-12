Kandidáty do Ústavního soudu přišel do Senátu podpořit prezident Pavel

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nominaci Kühna i Dolanské Bányaiové na ústavní soudce ve středu podpořil pouze senátní výbor pro lidská práva. V ústavně-právním výboru získal toto doporučení jen Kühn, advokátce k tomu chyběl jeden hlas.

U Bányaiové prezident Pavel ocenil, že se umí povznést nad stanovisko jedné ze stran sporu.

„Kdybych chtěl být sarkastický, tak řeknu, že když neprošla ústavně-právním výborem, tak asi projde Senátem,“ vtipkoval ve středu dopoledne šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Dokážu rozlišit své osobní postoje od toho, jak aplikuji právo,“ řekla ve vystoupení před senátory Dolanská Bányaiová.

Kühna prezident označil za vzdělaného a zkušeného kandidáta na soudce Ústavního soudu, který je uvážlivý a je si vědom limitů, co soudci dělat mohou a co by již neměli.

Zvolení obou kandidátů prezidenta Petra Pavla je tentokrát pravděpodobné.