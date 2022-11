Senátoři složili slib a volí nového předsedu. Jediným kandidátem je Vystrčil

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na začátku jednání, po hymně České republiky, složili senátoři slib. Jeho text přečetl Jan Paparega, který byl zvolen v senátním obvodu Most za uskupení ProMOST a vstoupil do senátního klubu ODS a TOP 09. Slib pak nově zvolení senátoři složiili do rukou místopředsedkyně horní komory parlamentu Jitky Seitlové.

Podle dohod senátorských klubů se novým prvním místopředsedou Senátu stane za hnutí STAN Jiří Drahoš, který v roce 2018 bojoval o post prezidenta s Milošem Zemanem. Má v této pozici nahradit Jiřího Růžičku, který také obhájil křeslo senátora na Praze 6 a místo Drahoše nově povede školský výbor.

Nováčkem mezi místopředsedy Senátu bude Tomáš Czernin z TOP 09. Obsadí křeslo po Janu Horníkovi, který neobhájil mandát na Karlovarsku.

Místopředsedy Senátu mají zůstat Jiří Oberfalzer z ODS a také Jitka Seitlová za KDU-ČSL. Nejužší vedení Senátu tak bude pětičlenné.

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu má nově předsedat Miroslav Plevný za STAN. Dosavadní šéf tohoto výboru Vladislav Vilímec za ODS převezme vedení výboru pro záležitosti Evropské unie. Jeho nynější předseda, senátor za David Smoljak se má stát předsedou senátní komise pro sdělovací prostředky po Václavu Chaloupkovi, který letos senátorský mandát neobhájil. Ostatní výbory a komise budou mít původní předsedy a předsedkyně.

Nejsilnější senátní klub ODS a TOP 09 má nyní 36 členů, zmenšil se klub Starostové a nezávislý, který má 18 členů. V klubu KDU a nezávislí je nyní 12 členů, po 6 v klubech ANO a ČSSD i SEN 21 a Piráti. Nezařazení do klubů zůstávají tři senátoři - kandidát na prezidenta Pavel Fischer a dvě nové senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová.