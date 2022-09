‚Supermani‘ z prvního kola. Vzácný kousek se povedl jmenovci premiéra i současnému senátorovi za ANO

„Jméno protikandidáta mnoho lidí neznalo, spíš šlo o to, že kandidoval za ANO. Proto bych byl zklamán, kdybych nezvítězil,“ sdělil serveru Lidovky.cz po telefonu Fiala bezprostředně po oficiálním potvrzení svého vítězství. Dodal, že jeho práci voliči znají. Vedle toho, že je starostou Letohradu už 16 let, je také už deset let předsedou dobrovolného svazku obcí Sdružení Orlicko. V regionu jde tedy o známého politika.

V Senátu by dle svých slov chtěl usednout ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. „Určitě se chci věnovat tématu financování rekonstrukce krajských silnic tak, aby kraje měly každý rok na šanci na jisté peníze,“ plánuje Fiala. Zároveň hodlá podpořit i dostupné bydlení. „Chci, aby vznikl program pro obce a města, ve kterém by nebyly svazující podmínky pro výstavbu bytů, protože výstavba je potřeba,“ popsal. Výsledky voleb přitom sleduje s přáteli a spolukandidáty z komunálních voleb. Současně totiž obhajuje post starosty Letohradu.

Ve volebním obvodu Ústí nad Orlicí je sečteno přes 92 procent hlasů, podle dosavadních výsledků získal Fiala 65,59 procenta hlasů. Volební účast dosáhla přes 42 procent.

V obvodu Ústí nad Orlicí se měli původně utkat tři kandidáti. Ešnera a Fialy chtěl jít do volebního souboje i místostarosta České Třebové Josef Kopecký (ODS). Poslední jmenovaný ale v srpnu odstoupil, protože řídil opilý a bál se, že by za těchto okolností svou kandidaturou občanské demokraty poškodil.

14. a 15. v historii

Petr Fiala se stal 14. politikem v historii fungování českého Senátu, tedy od roku 1996, který ve volebním klání získal mandát už v prvním kole. Hned v prvních senátních volbách vyhráli v prvním kole čtyři kandidáti. Vedle Jana Zahradníčka (KDU-ČSL) to byli tři pražští politici z řad občanských demokratů: bývalý pražský primátor Milan Kondr (ODS), jeho primátorský nástupce Jan Koukal (ODS) a Vladimír Zeman (ODS).

„Bylo to dáno nejenom známostí kandidátů, ale i pravicovým étosem Prahy, zejména étosem ODS. Tehdy se říkalo, že i kdyby v Praze kandidovala Klausova tenisová raketa, tak volby vyhraje,“ popsal pro Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš, který působí na Západočeské univerzitě v Plzni a Newton University.

Na postup do Senátu už z prvního kola přitom mají podle politologů šanci hlavně celostátně známé osobnosti. Například v roce 2002 se to v obvodu Znojmo podařilo podnikateli Vladimíru Železnému, který v 90. letech vystupoval v pořadu Volejte řediteli na TV Nova.

Obhajobu slaví Václavec

Ladislav Václavec (ANO)

Senátorem ve volebním obvodu Bruntál bude Ladislav Václavec (ANO). Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 40,91 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.

V roce 2016 zvítězil v Bruntále Václavec. Ve 2. kole získal 53,40 procenta hlasů. Druhý skončil Ladislav Sekanina (KSČM).