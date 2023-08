Senát kývne na zpřísnění podmínek předčasného důchodu i zpomalení růstu penzí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Předčasný důchod má být možný tři roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

Kromě zpřísnění pravidel pro předčasné penze se vláda rozhodla sáhnout do pravidel zvyšování penzí. Důchody se navyšují pravidelně od ledna. Nyní o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, stejně jako to bylo před rokem 2018.

Návrh počítá také s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka po schválení návrhu ve Sněmovně řekl, že je třeba aby dnešní mladá generace převzala větší míru osobní odpovědnosti za to, jakou budou mít jednou životní úroveň, až půjde do penze, a nespoléhala jen na penzi, kterou získá od státu.

Nová pravidla týkající se důchodů by podle vlády měla platit většinou už od letošního září. A to v případě, že Senát novelu schválí a prezident Petr Pavel podepíše do konce měsíce.

Senát rozhodne o pravidlech volby do Rady ČT

Senát bude ve středu rozhodovat také o pravidlech pro nominace na členy rad České televize a Českého rozhlasu, v nichž bude podle nedávno přijaté novely nově obsazovat třetinu míst.

Do konce roku má obsadit tři nově vzniklá místa v Radě České televize, která tak bude mít 18 členů. Návrhy budou moci podle návrhu pravidel předkládat od října organizace senátní volební komisi, adepty pak před schvalováním horní parlamentní komorou projedná senátní komise pro sdělovací prostředky.