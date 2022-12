Senioři si příští rok polepší o stovky korun. Penze se všem zvedne automaticky

Zhruba o 825 korun se seniorům od Nového roku zvýší důchody. Valorizace se netýká jen starobních, ale všech typů důchodů. Tedy i invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. A to díky každoroční řádné valorizaci důchodů.

Proto není třeba o žádné přidání žádat, výše penze se všem zvedne automaticky. Například senior, který letos pobíral důchod ve výši 20 tisíc korun, bude od ledna dostávat nově 20 962 korun.

Od 1. ledna se zvednou obě výměry, podle kterých se vypočítává finální výše měsíční výplaty důchodu. Základní výměra se příští rok zvedne ze současných 3900 na 4040 korun, což je přilepšení o 140 korun měsíčně. Tento základ tvoří pevně stanovenou část důchodu, která je stejná pro všechny důchodce.

Druhou částí důchodu je procentní výměra, která se od ledna zvýší o 5,1 procenta výše důchodu. Tato výměra závisí na důchodovém pojištění. Platí přitom pravidlo: čím déle si člověk platí důchodové pojištění a čím větší částkou přispívá, tím vyšší má onu procentuální výměru. Zákonem stanovená minimální výše je 770 korun.

Hit jménem předčasný důchod

Tato pravidelná novoroční valorizace se týká těch, kteří si o důchod požádali ještě před 1. lednem 2023. A to letos stihlo více lidí než obvykle. Nalákalo je totiž mimořádné zvýšení důchodů, jehož důvodem je letošní mimořádně vysoká inflace. Ti, kteří dosud brali 20 tisíc měsíčně, odchodem do předčasného důchodu ještě letos získají 18 279 korun měsíčně.

Kdyby čekali na ten řádný do příštího roku, dosáhli by na pouhých 16 819 korun. Běžně odchází do předčasného důchodu přes 30 tisíc lidí ročně. Jen za letošní listopad to ale bylo 24 653 lidí.

Bonus za každé vychované dítě

Od ledna 2023 se některé důchody navíc zvednou o takzvané výchovné. Za každé dítě dostane člověk 500 korun měsíčně. Příspěvek automaticky obdrží ženy, které odešly do penze dříve díky počtu vychovaných dětí. Ostatní si musí vyplnit žádost o příspěvek.

Dlouhodobým cílem ministerstva práce a sociálních věcí je udržet Čechy co nejdéle na trhu práce. Populace totiž postupně stárne a do důchodu odcházejí silnější ročníky, zatímco na trh práce nastupují ty slabší. Proto se resort snaží co nejvíce zatraktivnit například i částečné úvazky, které jsou mezi seniory oblíbenou formou přivýdělku k důchodu.

„Zaměřujeme se na podporu flexibilních forem práce, aby lidé spíše než předčasný důchod volili raději práci na částečný úvazek a pracovali třeba i po dosažení důchodového věku, pokud budou chtít,“ řekl pro Lidovky.cz Jakub Augusta z tiskového oddělení resortu práce a sociálních věcí.

Další změnou je proto chystaná sleva na pojistném pro pracující seniory. V současnosti systém funguje tak, že za každý rok, kdy senior pracuje, se mu navyšuje budoucí důchod. A to tím, že se mu zvyšuje výpočtový základ o 0,4 procenta. Pokud novela projde parlamentem, bude mít každý pracující senior od července příštího roku slevu na pojistném na sociálním zabezpečení ve výši 100 procent.

Pracující důchodci jsou vítáni

„Cílem je podpora delšího setrvání poživatelů starobního důchodu na trhu práce. Zároveň pomůže v době zvýšené poptávky po zaměstnancích (zejména kvalifikovaných) a v důsledku toho lze očekávat další pozitivní rozpočtové efekty, a to nejen v dlouhodobém, ale i v relativně krátkodobém časovém horizontu,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové zprávě novely.

Nyní platí pracující důchodci zmíněné pojistné ve výši 6,5 procenta. Například u mzdy ve výši 20 tisíc korun měsíčně to je celkem 1300 korun.