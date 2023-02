Silnice pokrývá rozbředlý sníh. V Krkonoších platí 3. stupeň lavinového nebezpečí

Silnice ve většině okresech v Olomouckém kraji jsou holé a mokré. Teploty se i tam v neděli ráno pohybují pod nulou, počasí je ale zatím beze srážek, vyplývá to z informací Ředitelství silnic s dálnic (ŘSD).

„Je zataženo a sněhové přeháňky. V nejvyšších polohách na Šumpersku napadlo do pěti centimetrů sněhu, na Jesenicku do deseti centimetrů sněhu,“ řekl v neděli dispečer šumperských silničářů.

Na silnicích leží rozbředlý sníh

Na Jesenicku teploty klesly až k pěti stupňům pod bod mrazu, je zataženo a sněží. Na silnicích leží podle silničářů rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na vozovkách udržovaných posypem je uježděná sněhová vrstva. Obezřetnost je na místě v celém okrese, upozorňují silničáři.

Na Šumpersku klesly teploty ke třem stupňům nad nulou. Na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo leží podle správců cest rozbředlý sníh, zvýšená opatrnost je tam nutná. Na ostatních silnicích v okrese pokrývají vozovky po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu. Stejně jako v sousedním okrese leží na silnicích sypaných drtí uježděná sněhová vrstva krytá posypem. Správci cest nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Na Olomoucku a Přerovsku jsou silnice holé a většinou suché, sjízdné jsou bez omezení, pouze na Prostějovsku upozorňují správci cest v oblasti Konicka, že mohou v lesních úsecích vozovky při poklesu teploty namrzat. Nutná je zvýšená opatrnost.

Sněhové přeháňky v Královéhradeckém kraji

Vrstva sněhu leží na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách. Řidiči by měli být opatrní v celém Královéhradeckém kraji, který v neděli ráno zasáhly sněhové přeháňky. Teploty ráno v kraji klesly několik stupňů pod bod mrazu. Největší mráz minus deset stupňů Celsia byl na hřebenech Krkonoš, uvedli silničáři a meteorologové.

Silničáři vyjeli v noci a v neděli ráno ošetřit vozovky v celém kraji. Hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. V Krkonoších meteorologové očekávají trvalejší sněžení, na návětří hor by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu. Vítr by mohl na horských silnicích tvořit sněhové jazyky. V nižších polohách kraje by se přes den místy mohly objevit sněhové přeháňky.

Silnice pokrývá rozbředlý sníh. V Krkonoších platí 3. stupeň lavinového nebezpečí. | foto: Policie ČR

Teploty by se měly přes den v kraji pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách od minus tří do minus šesti stupňů. Kvůli sněžení stouplo také lavinové nebezpečí na 3.stupeň, který je označovaný za nejzrádnější.

Třetí lavinový stupeň byl v nynější zimní sezoně v Krkonoších vyhlášen podruhé. Poprvé platil po silném sněžení od 1. do 9. února. Tehdy sjely tři velké laviny o délkách 700 až 1000 metrů v Malé a Velké kotelní jámě a v Obřím dole. Nikomu se nic nestalo.

„Sněhové profily vykazují nízkou stabilitu. Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu,“ uvedl k současné situaci lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý. Sjezdovkám a obydlím laviny nehrozí.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.

Na většině území Moravskoslezského kraje jsou komunikace sjízdné bez většího omezení a jsou mokré nebo vlhké. Řidičům však mohou dohlednost komplikovat sněhové přeháňky.

Podle předpovědi meteorologů bude v neděli v regionu oblačno až zataženo. Na většině území lze očekávat sněhové přeháňky, od vyšších míst se pak mohou tvořit sněhové jazyky. Teploty vystoupají maximálně na dva stupně Celsia, na horách ale mohou klesnout až k minus šesti stupňům.

Vrstva sněhu pokrývala i silnici první třídy

Na silnicích ve vyšších polohách Orlickoústecka a Chrudimska v Pardubickém kraji ráno zůstávala vrstva uježděného nebo rozbředlého sněhu. Silnice v nižších polohách kraje byly po chemickém ošetření většinou mokré.

Vrstva sněhu ráno pokrývala i silnici první třídy číslo 11 v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda a silnice nižších tříd na Lanškrounsku, Žamberecku a Vysokomýtsku. Na silnicích v Železných horách a v okolí Hlinska na Chrudimsku ležel rozbředlý sníh.

Přes den se v Pardubickém kraji čeká proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů.