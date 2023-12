Česko a silvestrovské oslavy: místy bez ohňostrojů, záchranka v Praze posiluje

Na Silvestr se připravují i záchranné složky. V hlavním městě na Staroměstském a Václavském náměstí, kde se slavící Pražané pravidelně sdružují, budou k dispozici sanitní vozy.

V pohotovosti v hlavním městě je už i záchranná služba. Na Václavské náměstí přistaví vůz Golem. Posílen bude také provoz na Staroměstském náměstí.

„Dlouhodobě víme, že silvestrovská noční služba bývá tou nejtěžší pro záchranáře, takže jsme posílili provoz. V letošním roce bude na Václavském náměstí umístěn Golem se zhruba dvaceti zdravotníky uvnitř. Na Staroměstském náměstí budou další dvě posádky záchranářů a navíc dvě jednotky záchranářů pro zajištění běžného provozu,“ sdělila iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová s tím, že za silvestrovskou noc vyjíždějí záchranáři k minimálně dvojnásobnému počtu případů než v běžných dnech.

ZZS HMP @zzshmp Chystáme se na Silvestrovskou službu:

Václavské n.: Golem s cca 20 zdravotníky vč. lékaře, čtyřkolka Polaris, vlastní ZDS, a 2x RZP. Staroměstské n:2x RZP, běžný provoz také posílen o dvě záchranářské posádky. Naše přání? Aby lidé ideálně zcela vynechali používání zábavní pyro🙏🏻 oblíbit odpovědět

Nejvíce zdravotníci řeší zranění, která vznikla pod vlivem alkoholu. Několik případů je také způsobeno zábavní pyrotechnikou. „Není jich však tolik, kolik by se mohlo zdát, každoročně se jedná o zhruba dvacet případů,“ dodala Poštová s tím, že některé případy mají i trvalé následky, které nejčastěji souvisí s poraněním obličeje.

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová uvedla, že na večer se chystá jedno z největších bezpečnostních opatření, které v každém roce policie chystá. V hlavním městě budou bezpečnost hlídat stovky policistů všech služeb. Na Václavském a Staroměstském náměstí pak budou policisté s dlouhými zbraněmi.

Kropáčová uvedla, že se očekává také více hlášení na tísňovou linku, zvláště po střelbě na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. „Ráda bych uklidnila veřejnost, že každé jednotlivé takové volání prověříme a rozhodně je nepodceníme,“ podotkla mluvčí.

Incidenty pod vlivem alkoholu

Policisté se také zaměří na dopravu, u které předpokládají, že s příchodem večera bude houstnout. Uzavřené mimo jiné bude Václavské náměstí, Smetanovo nábřeží či okolí Karlova mostu.

Loni pražská policie řešila desítky přestupků, spojených především s používáním pyrotechniky, která je v centru metropole zakázaná. Dále různé konflikty v barech a restauracích. Došlo i k napadení policisty a neuposlechnutí výzev. Většinu incidentů způsobili lidé pod vlivem alkoholu.

„Doufejme, že letošní Silvestr bude poklidný. Občané Prahy by si to zasloužili. Ale vzhledem k tomu, že samozřejmě víme, že do Prahy přijede obrovské množství cizinců, jsme připraveni řešit jakékoli problémy,“ dodala Kropáčová.

Drama nečekáme, věří hasiči

Hasičský sbor hlavního města Prahy se nijak speciálně nepřipravuje. „Očekáváme, že to nebude nic dramatického. V loňském roce jsme řešili zhruba padesát případů, které souvisely s příchodem nového roku. Předpokládáme, že to letos bude podobné,“ řekl iDNES.cz mluvčí hasičů Martin Kavka.

V pohotovosti jsou podle něj také některé jednotky dobrovolných hasičů, v plném počtu je také pohotovostní středisko linky 112. „To znamená, že tam bude maximální počet lidí. Nikoho navíc jsme nepovolávali,“ upřesnil Kavka.

Hasiči nejčastěji zasahují u malých požárů - například u požárů křoví či kontejnerů. „Občas se stává, že musíme vyprostit lidi, kteří se chtějí jít podívat na ohňostroj, z výtahů a přetíží výtah, to jsou jednotky případů,“ dodal Kavka.

Policie už předem varovala před zábavní pyrotechnikou. „Při jejím používání pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily. Způsobit může smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.

Metro v Praze posílí spoje

Dopravní podnik (DPP) prodlužuje v poslední den roku provoz metra až do přibližně 02:30. Posílen bude také od 22:00 do 02:00 provoz tramvajových a autobusových linek. Podrobné informace o provozu MHD na přelomu roku jsou na webu DPP.

Naopak České dráhy (ČD) večer utlumí svůj provoz. Většina vlaků vyjede kolem šesté nebo sedmé, na frekventovanějších linkách ve velkých aglomeracích vyjedou první vlaky dřív. Odpoledne ovšem linky posílí.

Novoroční ohňostroj ani videomapping se tento rok v Praze opět konat nebudou. Místo toho se metropole rozhodla svým občanům jako novoroční dárek zpřístupnit za zvýhodněnou cenu různé atrakce.

Za symbolickou jednu korunu se Pražané mohou podívat do ZOO. Většina věží je návštěvníkům přístupná s padesátiprocentní slevou, muzeum MHD nabízí vstupné pro děti a seniory za 20 korun, pro dospělé za šedesát.

Ohňostroj nebude ani v Brně, kde se nekoná od roku 2017, město tak šetří finanční prostředky. Světelnou show zrušil například Olomouc, Náchod či Karviná. Jiná města, například Ostrava, Zlín nebo Plzeň, ohňostroj zachovají.

V Novém Strašecí pak slaví nadcházející konec roku tradičním Během Járy Cimrmana. V Polničce na Žďársku se dopoledne uskutečnil už 54. ročník Silvestrovského běhu na historických lyžích. Akce se zúčastnilo kolem čtyřiceti dětí a dospělých. Vzhledem k aktuálnímu počasí většina dorazila bez výbavy, někteří absolvovali „závod“ alespoň s lyžemi na ramenou.