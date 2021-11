Situace je kritická. Naše nemocnice se brzy dostanou přes hranu, říká jihomoravský hejtman

Lidovky.cz: Jaká je aktuálně epidemická situace ve vašem kraji?

Nadále máme v nemocnicích přes 900 hospitalizovaných pacientů s covidem, na JIP leželo ve středu 150 lidí, ještě den před tím to bylo 136. Pokud to takto půjde dál, dostaneme se přes hranu. Letos na jaře jsme měli na JIP okolo 220 pacientů, teď na tom můžeme být ještě hůř. Pokud k tomu dojde, nemocnice to už nezvládnou. Nedostanou-li pacienti v těžkém stavu potřebnou péči, tak zemřou. Už není žádná jiná cesta. To je nutné si uvědomit. Znovu proto důrazně vyzývám každého člověka: je potřeba omezit sociální kontakty a chovat se zodpovědně. Musíme to vydržet alespoň čtrnáct dní.

Lidovky.cz: Zlínský kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) od příštího týdne omezí na nejméně čtrnáct dní společenský život v kraji. Budete ho následovat?

O tom nerozhoduje kraj, musí to udělat krajská hygienická stanice a my s ní budeme jednat. Za mě připadá nejrozumnější, aby se opatření dělala plošně. Říkají to v podstatě všichni hejtmani. Je potřeba, aby se v dnešní kritické situaci vyhlásily ve všech krajích stejné restrikce. O tom by měla rozhodnout ústřední hygiena na území celé České republiky. Podle mého není vhodné, aby si každý kraj vymýšlel něco jiného a tlačil na své krajské hygienické stanice.

Lidovky.cz: Které konkrétní opatření byste navrhoval vy?

Je určitě zapotřebí omezit sociální kontakty, nemluvím ale o tvrdém lockdownu.

Lidovky.cz: Hejtmani se na úterním jednání se zástupci končící vlády shodli, že v danou chvíli není potřeba vyhlásit nouzový stav. Skutečně to zvládnete bez něj?

Máme pandemický zákon, dle nějž může ministerstvo zdravotnictví vydávat mimořádná opatření. Sice mu nesvěřuje pravomoc vyhlásit tvrdý lockdown, protože podle tohoto zákona nemůže nařídit plošné omezení pohybu a zavřít občany doma. Všechno ostatní však v jeho rámci vyhlásit smí. A o tom já mluvím, k tomu opravdu nepotřebujeme nouzový stav. Pandemický zákon v současném znění umožňuje omezit kapacitu akcí, omezit sociální kontakty a podobně. Ministerstvo zdravotnictví musí jednat. Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje. V každé covidové vlně se přijímala celoplošná opatření. Nerozumím, proč v této vlně vláda ani hygiena nejedná.

Lidovky.cz: Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v úterý uvedl, že byste chtěli znění pandemického zákona pozměnit. Normu přitom poslanci, jak ti z vládní koalice tak z opozice, schválili letos v únoru a hejtmani do toho mohli mluvit. Proč už tehdy do něj nebylo zapracováno vše potřebné?

Zákon by se stejně musel novelizovat, protože má omezenou platnost (do 28. února 2022 – pozn. red.). My jsme teď narazili hlavně v tom, že pracovní příkazy – to znamená povolávat mediky do nemocnic a podobně – můžeme vydávat pouze, je-li vyhlášen nouzový stav. V rámci pandemického zákona na toto nemáme právo. To bychom chtěli změnit. Ostatní hejtmani navrhovali ještě jiné úpravy, ale toto osobně považuji za zásadní. Zkrátka chceme, aby hejtmani měli více pravomocí.