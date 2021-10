Letos v srpnu bývalý poslanec za Věci veřejné dostal za svůj výrok u Okresního soudu Plzeň - sever roční podmíněný trest s dvouletou zkušební lhůtou.

Proti rozsudku se ale Jaroslav Škárka odvolal. Vinu popírá. U soudu se hájil mimo jiné tím, že při psaní byl pod vlivem alkoholu.

Dnešní rozsudek je pravomocný. Lze proti němu pouze podat dovolání k Vrchnímu soudu. „V případu budu pokračovat dál,“ řekl Škárka po vynesení rozsudku.

Exposlanec byl za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejích práv ohrožen sazbou od šesti měsíců až na tři roky.

Škárka napsal nenávistné výroky na Facebook. Předčasně narozené děti označil za nevyvinuté zrůdy, kterých by se měl stát zbavit.

Trestní oznámení na Škárku podala nezisková organizace Nedoklubko. Na její činnost exposlanec ve svém příspěvku reagoval.

Škárka před soudem řekl, že text napsal ve stavu, kdy měl více vína, nebylo záhodno.

„Uznávám, že expresivnější forma byla až hodně. Druhý den jsem to uznal, poslal jsem omluvný dopis Nedoklubku, poslal omluvu médiím a článek jsem stáhl. Já jsem odborný pedagog, chtěl jsem zmínit několik témat – forma nebyla nejšťastnější. U plodu, který nemá dovyvinuté funkce a končetiny, bychom měli nechat rodičům právo, zda o takové dítě pečovat. Mnohé děti, které se vejdou do dlaně, by v v běžném životě nepřežily,“ řekl před soudem.

Vyjádřil se i ke slovu zrůda, které v komentáři použil. „Slovo zrůda – to je terminus technikus. Slovník naučný 1976 – zrůda – plod postižený malformacemi, plod, který není zdravě vyvinutý . Nevidím důvod, proč by zmínit slovo zrůda mělo být trestné,“ vysvětloval Škárka.

Za výrok o zrůdách má exposlanec Škárka podmínku (18. 8. 2021)