Skialpinisty čekají v lyžařských areálech omezení, někde mají úplný zákaz

Skialpinismus láká stále více lidí a s tím přicházejí i nové regulace. Zatímco na Ještědu jsou s dodržováním pravidel i díky vyznačené doporučené trase spokojení, v Horském resortu Rokytnice nad Jizerou zvolili radikální krok.

Po vzoru Tanvaldského Špičáku a Bedřichova tu mají skialpinisté nově zakázaný pohyb na sjezdovkách nejen mimo provozní dobu, ale v protisměru i během celého dne.

„Jelikož u nás nejprve nebyla regulace vůbec žádná a za poslední dva roky jsme zaznamenali zvýšený nárůst a velkou neukázněnost skialpinistů, rozhodli jsme se pro zákaz,“ vysvětluje vedoucí provozu skiareálu v Rokytnici Jaroslav Senteš, podle kterého šlo často například o neukázněné skupinky skialpinistů stoupajících vedle sebe nebo psy pobíhající na volno.

Střediska spolupracují s horskou službou

Ačkoliv areál případné přestupky zatím řeší převážně domluvou či napomenutím, v případě srážky s lyžařem bude nehodu v budoucnu následně řešit policie.

„Je to skiareál od skiareálu, protože záleží na šířce sjezdovky, například v Rokytnici jsou podmínky ale opravdu velmi specifické. Lyžaři si se skialpinisty samozřejmě často překáží a není to ani pro jednu skupinu komfortní, ale je to podobné asi jako cyklisté a chodci v pěší zóně,“ přibližuje mluvčí horské služby Marek Fryš.

Setkáváte se ve skiareálech s kolizemi sjezdařů a skialpinistů? ANO. 68 NE. 616

Pro lepší organizaci proto například v ještědském areálu začala před osmi lety platit pravidla pro skialpinisty, na kterých s vedením spolupracoval náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický a před každou sezonou se pravidelně aktualizují.

„Zranění skialpinistů nejsou na denním pořádku, ale nějaké velké incidenty už tu také byly, třeba v souvislosti s rolbou,“ vybavují si Fryš společně se Savickým situace, kdy se střetl skialpinista s ocelovým lanem rolby.

Lana, na nichž se rolby odvíjejí a přitahují, využívají při úpravě celou šíři sjezdovky a rolbař může být až kilometr od kotvícího bodu, kde není vidět.

Vážné úrazy lyžařů

Další nebezpečí může podle Jaroslava Senteše skialpinistům hrozit při kolizi s tlakovými hadicemi a kabely ke sněžným dělům.

„Největší problém poté nastává, když skialpinisté při sjezdu zničí čerstvou pistu, a tedy i několikahodinovou a nákladnou práci rolbařů. Bohužel je několik případů, kdy hluboké hrany v kopci zmrzly a způsobily návštěvníkům areálu vážné úrazy.“

Zkušený skialpinista František Jakl z Liberce má pro zákaz především kvůli narůstající popularitě sportu pochopení, ale osobně by raději volil kompromis. „Určitě záleží na zodpovědnosti a nějakém vlastním přístupu. Převládá ve mně ale názor, že je to pořád součást přírody a nějakým způsobem i veřejný prostor, takže zakázat pohyb na sjezdovce mi přijde trochu moc,“ míní rekreační sportovec.

Sám dává před lyžařskými areály většinou přednost značeným turistickým a skialpovým trasám v Krkonoších a okolí.

„V případě, že už do areálu vyrazím, tak si nastuduju tamní pravidla pohybu pro skialpinisty. Pokud areál ještě není otevřený a například probíhá zasněžování nebo úprava, ptám se obsluhy, jestli můžu na sjezdovku. Navíc jsem na Facebooku členem skialpových skupin a tam se vždycky pravidla probírají a sdílejí, protože někdy nejsou dobře dohledatelná,“ podotýká.

„Skvělé jsou také Mapy.cz, které ukazují plno tras vyloženě na skialpy,“ přidává Jakl svůj tip.