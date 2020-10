Skládka ve Voticích se prohořívá do hloubky, platí třetí stupeň poplachu. Zasahuje zde zhruba stovka hasičů

Votice (Benešovsko) Hasiči od sobotního poledne zasahují u požáru skládky ve Voticích na Benešovsku. V neděli ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, skládka prohořívá do hloubky. Hasiči zatím nemají požár pod kontrolou, zásah určitě potrvá do pondělí, řekla v neděli mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Na místě dosud zasahovalo 22 jednotek, což může být podle odhadu mluvčí kolem 100 hasičů.

Událost byla hlášena v sobotu v poledne. Nejdříve to vypadalo, že hoří pouze plocha pět krát pět metrů. Postupně ale hasiči zjistili, že oheň se rozšířil do hloubky skládky.

„Hasiči to musejí rozebírat, rozhrabávat, dohašovat. Je to hodně komplikované,“ uvedla Fliegerová. Velitel zásahu odhadl, že hašení skládky potrvá do pondělního večera.