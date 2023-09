Problém s umělou inteligencí ve školách. Žáci jí častěji rozumí víc než učitelé, ti to chtějí změnit

Od ředitelů škol a IT expertů tak zní, že je třeba začleňovat AI do výuky už od základních škol. „Jsme teprve na startu, což je docela pozdě. Už jsme měli být někde na trati,“ řekl serveru Lidovky.cz prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Umělá inteligence podle něj byla doposud vnímána jako něco okrajového, to se ale mění.

„Výrazně se vyvíjí, bude zasahovat do výuky. Jde o to najít způsoby a řešení, jak AI využít ve výuce. Je pravda, že to zatím neumíme,“ přiznal s tím, že je třeba masivním způsobem záležitosti spojené s AI dostat do učitelského povědomí a naučit s tím učitele pracovat.