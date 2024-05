Míst ve školkách je dost, přijmeme všechny, zní z pražských městských částí

Dotázané městské části v Praze předpokládají, že budou moci do svých mateřských škol přijmout všechny děti ze svých spádových oblastí, tedy s místem trvalého pobytu v tomto obvodu. Radnice mají pro děti připraveny desítky až stovky otevřených tříd. Vyplývá to z ankety agentury ČTK. Zápisy do mateřských škol pořádají zřizovatelé od 2. do 16. května, přesné počty přijatých dětí tak zatím nejsou jasné.