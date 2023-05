Z devíti let na deset. Nový ministr školství Mikuláš Bek (STAN) tento týden představil několik nápadů, které chce realizovat. Jedním z nich je prodloužit povinnou školní docházku o rok systémem „8 + 2“. Povinné by bylo osm tříd základní školy plus dvě třídy střední. Devátá třída by se zrušila. Na to by navázal elektronické přihlášky na střední školy, aby se díky lepšímu přerozdělení dětí dostali všichni uchazeči. Maturovalo by se v 19 letech.