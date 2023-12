Úspěch setřese strach z matematiky, tvrdí Antonín Jančařík. Ve srovnání se světem jsme podle něj nadprůměrní

Lidovky.cz: Evergreen mezi školáky – strach z matematiky. Proč se jí děti stále tolik bojí? Je vážně pro některé žáky tak „nenaučitelná“?

Nejlépe to vystihuje označení „naučená bezmoc“. Matematika u některých lidí způsobuje nepříjemné pocity, to u nás stále převládá. Pokud v něčem čeští učitelé matematiky selhávají, je to v budování vztahu k matematice. Ne v tom, jak matematiku učit. Další věcí je ale i nastavení společnosti. U nás, když se začnete bavit o matematice, stále řada lidí odpoví, že na matematiku nemají buňky, že je v rodině nikdy neměli a podobně. Naprostá většina dětí se s tím ve svém okolí také setká. Dospělí to stále omílají a tím ničí zárodky jejich vztahu k matematice.

Lidovky.cz: Je přesto geneticky dané, že se „matematická hlava“ dědí?