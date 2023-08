Začleňování dětí z Ukrajiny vázne. „Učitelé pro integraci dělají maximum, ale stát jim příliš nepomáhá,“ říká expert

Jedenáct procent válečných uprchlíků ještě v červnu nevědělo, zda jejich děti v září nastoupí do českých škol. Vyplývá to z průzkumu PAQ Research. Někteří odjeli zpět na Ukrajinu a dosud není jasné, zda se po létě vrátí. Jednat by se tak mohlo i o několik tisíc dětí. Neziskové organizace upozorňují, že pro ně ve školách nemusí být dostatek míst. Zároveň se ukazuje, že se příliš nedaří začleňování ukrajinských dětí do kolektivů.

