Ve školách se rozdávalo pololetní vysvědčení. Ne všichni se ho ale kvůli covidu dočkali

Slavnostního zakončení prvního pololetí školního roku se v pondělí poprvé jako ministr školství účastnil Petr Gazdík. Předával vysvědčení žákům základní a střední školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici v Praze 5.

„Už jsem to sice 20 let nedělal, ale teď si to zopakuju,“ řekl ministr čtvrťákům. Všechny žáky a žákyně při předání listu se známkami chválil, předal jim jako dárek sešity a propisovací tužky, jedničkářům a jedničkářkám pak zatleskal. „Bylo to jedno z nejtěžších pololetí, které učitelé, žáci i rodiče zažili,“ zhodnotil ministr.

Gazdík poté ohlásil, že testování ve školách se v příštích 14 dnech měnit nebude. Ministerstvo školství vyjednává s ministerstvem zdravotnictví o nastavení testů po polovině února či o režimu po skončení testování.

„Shromažďujeme data a snažíme se být připraveni na režim po konci testování. Zda ten konec bude v polovině února, nebo někdy později, v tuto chvíli neumím říct. Ještě v příštích 14 dnech bude testování fungovat tak, jak funguje doteď,“ řekl ministr.

Lidé, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní PCR test, se testovat nemusí. Týká se to dospělých i dětí. Podle Gazdíka to některých školám či učitelům, u nichž se covid v minulých dnech potvrdil, uleví. Ředitelům škol ale administrativy neubude. „Bude to další ukazatel, který by měli ředitelé školy sledovat, a to kdy mělo dítě pozitivní PCR test. V tuto chvíli jim to tedy bohužel administrativu neulehčí,“ podotkl ministr.

Minulé pondělí odešlo domů kvůli pozitivnímu antigennímu testu téměř 30 000 žáků, z nichž u přibližně 15 200 následně metoda PCR nákazu potvrdila.

Petr Gazdík @petrgazdik Přejít na pravidelný rytmus výuky, a přitom se stále vyrovnávat s karanténou a izolací nebylo pro mnoho žáků, studentů, učitelů a rodičů snadné. Proto bych chtěl u příležitosti předávání pololetního vysvědčení všem poděkovat a popřát, aby příští pololetí bylo zase o něco lepší. https://t.co/xaOLTk26qo oblíbit odpovědět

Za nepřítomné mohou podle ministerstva školství vyzvednout vysvědčení rodiče, nebo ho vyučující žákům předají po jejich návratu. Chybějící učitele zastoupilo v pondělí vedení školy nebo jiní pedagogové.

Pololetní prázdniny čekají školáky v pátek, na ně po víkendu navážou v týdenních turnusech po okresech prázdniny jarní.

Plzeňská škola se vzpamatovává

Po velkých problémech v minulých týdnech, které byly zaviněné pandemií koronaviru, předali v pondělí učitelé pololetní vysvědčení ve všech třídách 17. základní školy v Malické ulici poblíž centra Plzně.

Ještě před dvěma týdny měla škola více než dvě třetiny kantorů v pracovní neschopnosti a musela na čtyři dny uzavřít pátý až devátý ročník, první až čtvrtá třída pokračovaly po dohodě s magistrátem prezenčně.

Dnes se situace stabilizuje, ve škole už byly zhruba tři čtvrtiny z 353 dětí a 25 učitelů, řekla ředitelka Zuzana Houdková. Sama musela předat vysvědčení v 8. B za nemocnou třídní učitelku. Žáci dostávali vysvědčení v různých hodinách podle toho, kdy tam měl hodinu třídní učitel.

Loni si mohli pololetní vysvědčení v tradiční papírové podobě vyzvednout většinou jen žáci prvních a druhých tříd a speciálních škol. Pro ostatní byly školy zavřené a měly výuku na dálku. Na distančním vzdělávání obdržely děti výpis pololetního hodnocení v elektronické podobě. Školy pak měly z ministerstva pokyn, že jim musí dát papírové vysvědčení do tří dnů po obnovení prezenční výuky. Ta začala postupně až v dubnu a květnu.

Školy v pololetí rozdávají výpis z vysvědčení. Listinná podoba s ochrannými prvky se dává na konci školního roku.