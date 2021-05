‚Skoro půl roku jsme bez kuchyně.‘ Lidé vzali Ikeu na Zličíně útokem, nejrychlejší dostali svíčku zdarma

PRAHA Opozdilci kličkují v pondělí ráno na parkovišti a hledají poslední volná místa k zaparkování svých aut. Ta u vchodu jsou dávno marně obsazená. Ostatně devátá hodina se blíží a zákazníci švédského řetězce Ikea už postávají v nekonečné frontě, která zasahuje až na autobusovou zastávku.

Desítky metrů dlouhý koridor připravený ze zátaras dávno nestačí. Hlasité plánování nákupních seznamů a smích potvrzují nadšení z vytouženého dne. Nábytkářský řetězec mohl letos vůbec poprvé otevřít.

„Lidi se už opravdu těšili, proto se tady vytvořila řada. Navíc máme pro prvních tisíc zákazníků svíčku zdarma. Myslím si ale, že ten nápor už nebude tak velký jako loni. Venku je už teplo, takže lidi budou víc trávit volná čas venku,“ popisuje pro Lidovky.cz Natálie, která u vchodu rozdává zmíněné svíčky. Největší nápor zákazníků je pár desítek minut po otevření patrný v oddělení kuchyní. Přítomní dokonce stojí ve frontě a čekají na obsluhi.

„Skoro půl roku jsme bez kuchyně. Nechci to řešit online, protože jsem ze starší generace a přes internet nenakupuji ani oblečení. Natož tak drahou věc jako je kuchyň. Byla jsem připravená, že budu čekat, nevadí mi to. Rekonstruuji celý byt, takže tady koupím rovnou další věci,“ vysvětluje pro Lidovky.cz zákaznice Marie, která do řetězce přicestovala z nedalekého Kladna. Rychlejší nakupující už přitom sedí u stolu a přes ochranné plexisklo hlasitě diskutují s obsluhou o délce pracovní plochy.

Tradiční nejvíce lidí je ale v deset hodin dopoledne v nákupní části o patro níž, kde už je nutné kličkovat mezi nákupními košíky, dětskými kočárky a hloučky nakupujících. Dostat se k vytoužené misce či hrníčku je proto o poznání náročnější. „Před porodem chci ještě stihnout zařídit dětský pokoj a šatnu, proto už nemůžu čekat na další dny. Doslova závodím s časem,“ svěřuje se se smíchem žena a do téměř plného vozíku vrší ramínka na šaty.

V nedaleké uličce s ložním prádlem ale dvě zákaznice v důchodovém věku přiznávají, že se vydaly pouze na obhlídku a nic nepotřebují. „Doma už nás to nebaví a kavárny máme pořád zavřené. Tady si spolu s kamarádkou můžeme popovídat, prohlédnout hezké věci a třeba si i něčím malým udělat radost,“ popisuje pro Lidovky.cz jedna z žen a dodává, že alespoň na hot dog určitě dojde.