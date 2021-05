PŘEHLEDNĚ: Nová vlna rozvolnění. Co všechno má od pondělí otevřeno a jak se mění pravidla?

Praha Rolety nahoru, mříže odstranit. A konečně vyvěsit cedulku s nápisem „Otevřeno“. Už i nakupování, dosud škrcené koronavirovou uzávěrou, se s pondělkem dočkalo restartu. Zákazníky – a zejména jejich peněženky – mohou přivítat všechny obchody, trhy, ale i mnozí poskytovatelé služeb. Aktivoval se další z balíčků vládou narýsovaného postupného rozvolnění.

Dlužno ale dodat, že respirátory či roušky dál zůstávají nedílnou součástí výbavy každého jedince, tak úplně venku z epidemické bryndy nejsme. V exteriérech však v tomto případě dochází k mírnému uvolnění – kdo půjde po ulici sám či se dokáže udržet ve vzdálenosti přinejmenším dva metry od jiných (vyjma členů stejné domácnosti), už si nemusí svá dýchadla zakrývat.

Ještě razantnější rozvolnění se očekává od příštího pondělí, pokud to ovšem vláda v pondělí či ve čtvrtek posvětí.

Lidovky.cz přináší přehled pravidel, dle nichž od pondělka volněji žijeme.

Přehled covidu v České republice.

Obchody

Otevřeno mohou mít všude, musejí ale ctít zaběhnuté regule – jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, dezinfekce pro personál i zákazníky, na tváři respirátor a časté větrání. Trhy mohou nově nabízet jakýkoli sortiment, už nejenom potraviny. Zákaz konzumace přímo na místě trvá.

Nadále platí omezení otevírací doby, veškeré obchody musejí zavřít úderem dvaadvacáté hodiny, otevřít lze od šesti ráno. Neplatí to pro lékárny, čerpací stanice, prodejny na nádražích či letištích, zdravotnické potřeby a taxíky.

Služby

Zpřístupnily se všechny a všude, ke kadeřnictvím a psím salonům se přidaly opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, solária, zlatnictví, truhlářství, pobočky znovuotevřely též cestovní kanceláře a agentury. Spustily se i lanovky pro pěší turisty a cyklisty.

U služeb platí, že v jeden moment smí být v provozovně jen jeden zákazník na jednoho poskytovatele, podmínkou obsloužení je negativní test, stačí i antigenní a samoodebraný. U dětí postačí čestné prohlášení rodiče.



Mimo povolenou zónu se nadále nacházejí herny a kasina, posilovny, vnitřní bazény a wellness.

Školy, kroužky

Do školek mohou po celé zemi všechny děti, bez testů i roušek. První stupeň chodí do třídy s testem, to jednou týdně, druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří nastupují v celé republice na rotační princip s testem dvakrát týdně. Všichni vysokoškoláci smí na praktickou a klinickou výuku, i v tomto případě je to spojeno s nutností negativního výsledku antigenního testu. Otevřely také kroužky, dítě do nich smí docházet s antigenním testem, stačí domácí odběr, nebo s čestným prohlášením rodiče, že ho potomek negativně absolvoval třeba ve škole.

Školy nově budou moci také dostávat od ministerstva proplaceno 200 korun za každý provedený PCR test. Dosud stát zajišťoval jen antigenní testy.

Volný čas, lázně

Zájemci si mohou zajít do uměleckých galerií, muzeí, na hrady i zámky, a to včetně jejich interiérů. Nelze však pořádat skupinové prohlídky, uvnitř nesmí být více než jeden člověk na každých patnáct metrů čtverečních a každý si musí držet dva metry od těch, s nimiž nebydlí v jedné domácnosti. Fungují také zoologické a botanické zahrady ve svých venkovních areálech. Pro samoplátce se otevřely lázně. Podmínkou je certifikovaný PCR či antigenní test. Vedle toho je propustkou do lázní také kompletní očkování nebo covid-19 prodělaný ne déle než před devadesáti dny.

Sport

Sportující amatéři ve věku do osmnácti let se mohou společně venku hýbat v počtu do třiceti, uvnitř ve dvou, a to vše oproti negativnímu antigennímu testu či s čestným prohlášením od rodičů.



Jinak jsou vnitřní sportoviště nadále zapovězená a venku se sportuje po dvou. Nemusí u toho být rouška ani respirátor.

Kultura

Muzea, galerie a památky otevřely i ve zbylých krajích Česka, kde dosud nebyly přístupné. Dle slov ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by se venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků mohly konat od 17. května, v pondělí by to měla posoudit vláda. V týdnu od 24. května se pak podle Zaorálka zvýší až na 1000 diváků strop pro účast na venkovních akcích a až 500 na vnitřních, volná kapacita však musí zůstat nad 50 procent. Vše za přísných hygienických pravidel s použitím antigenních/PCR testů, s ochranou dýchacích cest a podobně. Podrobný plán rozvolnění s výhledem do začátku příští sezony by měl resort kultury zveřejnit v pondělí.

Svatby a pohřby

Obojí ceremonie a následného setkání se smí účastnit až třicet účastníků, venku i uvnitř. Hostiny v restauracích jsou nadále znemožněny.

Respirátory na ulici

Od pondělí už se nemusejí nosit v zastavěných částech obcí ani měst, ale jen tehdy, pokud je možné minout kolemjdoucí tak, aby se nepřiblížili na dva metry.

Restaurace

Dál zavřené, zákazníky smí obsloužit leda přes výdejová okénka.

Rozvolnění na obzoru

Další vlna rozvolňování má dorazit v pondělí 17. května, schválí-li to kabinet. Tehdy by se do lavic mohli vrátit už všichni žáci a studenti, tedy včetně středoškoláků, a skončit by měl i rotační princip střídání ročníků ve školách. V omezeném režimu by se také mohli vrátit hosté do hotelů či penzionů, s negativním testem a jen do 25 procent ubytovací kapacity. Otevřít by mohly také zahrádky restaurací. K tomu dojde jen tehdy, klesne-li incidence nakažených pod hranici 75 případů za sedm dnů v přepočtu na sto tisíc obyvatel, nyní je Česko u hranice sta případů na sto tisíc obyvatel.