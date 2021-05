Nejméně nakažených od konce srpna. V neděli přibylo 381 nových případů s covidem

Praha Laboratoře v Česku v neděli potvrdily 381 nových případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší denní přírůstek od konce srpna, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 130 méně. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Víkendové přírůstky bývají nižší, méně se totiž testuje. Zdravotníci v neděli naočkovali proti koronaviru 24 819 lidí, zhruba o 4000 více než před týdnem.

PŘEHLEDNĚ: Nová vlna rozvolnění. Co všechno má od pondělí otevřeno a jak se mění pravidla? Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,645 milionu lidí. Z toho 29 711 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo. Za minulý týden eviduje ministerstvo zatím 211 zemřelých s covidem, o týden dříve to bylo 328. V dubnu zemřelo přes 2500 lidí, na květen zatím připadá téměř 300. Nejtragičtějším z hlediska úmrtí v souvislosti s covidem za déle než rok epidemie byl letošní březen, kdy zemřelo téměř 6000 lidí s potvrzenou nákazou. Na Pražském hradě se v pondělí uskuteční pietní akt za oběti pandemie covidu-19. Na nádvořích se při něm rozsvítí téměř 30 tisíc svíček. První z nich zapálí prezident Miloš Zeman. K zvládnutí epidemie má mimo jiné přispět očkování proti koronaviru. V Česku bylo dosud podáno 3 654 376 dávek vakcíny proti covidu-19, plně očkováno je 1 058 milionu lidí. V sobotu zdravotníci očkovali přes 30 tisíc a v neděli téměř 25 tisíc lidí. Je to výrazně méně než v předchozích třech rekordních dnech, ale proti minulým víkendovým dnům počet očkovaných stoupl. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním. Počty nedělních testů ministerstvo zatím nezveřejnilo. V posledních týdnech se epidemická situace v Česku zlepšuje. V uplynulém týdnu testy odhalily přes 10 800 nakažených, o týden dříve téměř 14 400 a předtím zhruba 17 500. Vláda tak přistupuje k postupnému rozvolňování. Od pondělka se v celém Česku opět otevřou všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb, které byly dosud uzavřené kvůli epidemii nemoci covid-19. Postupně se také vracejí žáci a studenti do škol a zmírňují pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest venku. Vláda restrikce uvolňuje na základě šesti balíčků. Řídí se počtem nakažených koronavirem za sedm dní na 100 tisíc obyvatel, aktuální počet zveřejní ministerstvo později. Další možné úpravy covidových opatření v pondělí probere vláda. Ministři by se mohli mimo jiné zabývat záměrem premiéra Andreje Babiše (ANO) na zrušení rotační výuky od 17. května. Premiér na svém twitteru v neděli také uvedl, že by vládní rada pro zdravotní rizika měla rozhodnout o otevření registrací k očkování proti koronaviru pro věkovou skupinu 45 až 49 let od pondělní půlnoci.