Do Prčice? Jedině s mobilem, covid mění pravidla. Po pivu se asi leckomu zasteskne, tuší organizátoři

Praha I když je potkávání lidí jednou z neodmyslitelných součástí pochodu Praha–Prčice, letos to bude nežádoucí. Měla by tomu pomoci nová aplikace, kterou organizátoři vyvíjejí už od října.

Pochod Praha–Prčice je jednou z nejznámějším turistických akcí v Česku. V posledních letech k němu utáhlo tkaničky na botách kolem 25 tisíc lidí. Covid na nic z toho nehledí, a tak bude letos vše probíhat trochu jinak. Jediné, co pravověrně zůstane, je ona turistika.

„Udělali jsme projekt bezkontaktního pochodu. Jiný by nám asi stejně nepovolili, takže se modlíme, aby vyšel ten nový, upravený,“ vylíčil pro Lidovky.cz hlavní organizátor pochodu z Českého klubu turistů Petr Karlovský.

Do prčické pouti letos ve velkém promluví technologie. První změna bude už v registraci. Ti, kdo se budou chtít účastnit, by se měli zaregistrovat online asi týden před začátkem pochodu. Na stejném místě si bude zájemce o pořádnou procházku moci vybrat také trasu, kterou chce jít, získá variabilní symbol, zaplatí startovné a zpět přijde jedinečný kód, jejž dotyčný zadá do aplikace.

Za normálních okolností je k dispozici šestnáct tratí pro pěší, čtyři cyklotrasy a jedna pro vozíčkáře. Cyklisté a vozíčkáři zůstanou na svém, jak to bude s variantami cest pro pěší, zatím není zcela jasné.

„Pereme se o každou trasu, kterou bychom mohli zachovat nebo upravit, ale když to prostě nebude dávat smysl, tak se zruší,“ říká Karlovský. Zatím jich zůstává třináct.



Důvod je jednoduchý – přestože se do Prčice chodí za turistikou, pochod je převážně také sociální záležitost, tedy místo, kde se lidé potkávají. A právě to letos nebude žádoucí. Dohromady bude moci jít jen pět lidí.

To aby mohla jít pohromadě rodina. A organizátoři také počítají s tím, že ne každý má chytrý mobilní telefon. A právě ten bude potřeba.

„Start bude nějak označený, a jakmile se v jeho prostoru chytrý telefon objeví, změní se barva políčka v aplikaci,“ vysvětlil organizátor. Jako přes kopírák to bude vypadat i na jednotlivých kontrolních stanovištích, dle zvolené trasy při registraci. Turisté budou mít k dispozici i mapu, kterou si samoobslužně vezmou na startu. Projde-li účastník všemi kontrolními stanovišti, změní se mu i barva jednotlivých políček v telefonu.

Obsluha v cíli bude dbát na dodržování rozestupů nejméně dvou a půl metru. Zkontroluje, kolik políček má správnou barvu, pochod ukončí a pošle patřičný počet horalek a botiček – suvenýrů, které tradičně dostávají účastníci pochodu.



„Nikdo z nás s tím nemá zkušenosti. V organizačním štábu se pohybuji od roku 1979, ale tohle je úplně nové. Lidé budou chodit jinak, kontroly budou probíhat jinak... Všechno jsme vytvářeli od nuly,“ vylíčil hlavní organizátor pochodu Karlovský.

Účastníkům by skutečně měl stačit pouze chytrý telefon, přitom by neměli dumat nad tím, zda jim vystačí data – má to „šlapat“ i bez nich. Na vývoji aplikace se stále pracuje, organizátoři už mají její třetí verzi. „Vzhledem k tomu, že jsem u celého procesu, té technice věřím,“ řekl Karlovský. Pro případ, že něco nebude fungovat, jsou prý nachystány záložní systémy, takže by organizátory nemělo nic zaskočit. Ostatně pracuje se na tom už od října.

A kolik to všechno stálo? „Zatím se zdráhám to spočítat,“ přiznal Karlovský. Nicméně už teď je jasné, že výnos ze startovného nyní nepokryje náklady na vývoj technologií. Přitom startovné letos zdražilo, poprvé po zhruba deseti letech, což je druhá letošní novinka populární akce. Nejde o nic závratného – místo čtyřiceti to bude padesát korun.

I přes už vynaloženou práci by se organizátoři raději obešli bez všech těch technologií. Práci jim prý totiž neusnadní. „Technologie sama o sobě nikdy nic nezjednoduší. Někdo ji totiž musí udělat a umět používat. Samotný počítač nic nezjednoduší, když na něm neumíte pracovat. Technologie je jen nástroj,“ poznamenal Karlovský.

I proto platí, že jakmile to bude trochu možné, vrátí se pochod ke svým kořenům – na chytré telefony zapomeňte. Jediné, co by snad mohlo přetrvat, je předregistrace nějakou dobu předtím, než se člověk vydá na pochod. „Máme za to, že turistika je o kontaktu, o razítkách i srandičkách. Všechno to nové z toho dělá něco jiného,“ vylíčil organizátor.

„Netušíme, kolik lidí přijde“

Strop pro počet účastníků zatím daný není, mnohé však ještě vyplyne z jednání s hlavní hygieničkou. „Netušíme, kolik lidí přijde. Je možné, že se spousta lidí bude bát, a tudíž vůbec nepůjdou. Anebo naopak budou mít lidé radost z toho, že mohou někam vyrazit, a dorazí jich hodně. Neumíme to odhadnout,“ řekl Karlovský.

Třetí věc, která doznala oproti předchozím ročníkům změny, je absence jakéhokoli občerstvení. Stánky nebudou, a to kvůli riziku případného shlukování lidí. „Po pivu se asi leckomu zasteskne, ale buďme rádi, že akce vůbec bude,“ podotkl organizátor. Loni se pochod musel kvůli pandemii zrušit, podruhé už to tak nikdo nechce.

Čtvrtá novinka se týká termínu. Několik let byli lidé zvyklí, že do Prčice se chodí třetí neděli v květnu. Tento termín však tentokrát skýtal nejistotu, co vůbec (ne)bude možné. Letos proto pochod připadne na 13. červen, půjde o 55. ročník. A jestli někdo vypráví, jak šel pochod loni, je to celé trochu jinak. To se jen někteří vzepřeli pravidlům a vydali se na cestu navzdory faktu, že akce byla oficiálně zrušena. „Nebyl jsem tam. Nejdřív jsem si říkal, že tam nepůjdu, pak že půjdu, ale udrželi mě doma, že tam nemám co dělat. Odhady byly různé, vezmu-li v potaz ten policejní, bylo tam za celý den kolem tří set lidí,“ poznamenal Karlovský.