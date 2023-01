Půtky stranou, čas na vtipy a cigaretu před vilou. Když spolu večeří premiéři

Petr Fiala, jeho předchůdce Andrej Babiš, ale také třeba Vladimír Špidla, Mirek Topolánek či Václav Klaus. Kramářova vila v pondělí večer hostila deset současných či bývalých státníků spolu s jejich partnerkami. Řada z nich byla v minulosti politickými soupeři, někteří spolu politický boj stále vedou.

„Jsou to lidé z různých politických táborů, stran, názorových proudů, ale musím říct, že atmosféra byla velmi příjemná, společenská,“ komentoval pondělní akci Fiala, který večeři uspořádal. „Slavnostní chvíle převládla nad střety a osobními konflikty z minulosti,“ dodal.

Podobně celý večer popisují i jeho předchůdci v roli předsedy vlády. „Bylo to normální společenské setkání,“ komentoval večeři třeba Vladimír Špidla, který v čele země stál mezi roky 2002 a 2004.

„Atmosféra byla příjemná, myslím, že jsme to nikdo nepojali jako příležitost k ostré debatě,“ souhlasí Jiří Paroubek, bývalý premiér za ČSSD. Jak podotýká, vzhledem k rozdílným názorům účastníků a nepřítomnosti publika by to byl ztracený čas.

Formálnější část večeře podle hostitele Fialy spočívala v tom, že po jeho úvodním přípitku dostal každý z expremiérů prostor k promluvě. „Požádal jsem každého z pánů bývalých premiérů, aby pár slovy připomněl dobu, kdy stál v čele vlády, co považoval za důležité, co se mu podařilo,“ popsal současný premiér.

Podle Paroubka se účastníci drželi faktů. „Nikdo přednes nepojal způsobem ‚pochválím se sám‘. Všichni jednotlivci mluvili jen o faktech, o tom, co považovali za podstatné v době své vlády,“ uvedl s tím, že kontroverzi se účastníci vyhýbali.

Podle dalšího z účastníků, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se debata stočila třeba i k tématu rozdělení republiky. „O tom samozřejmě mluvil hlavně pan (exprezident Václav) Klaus,“ řekl expremiér s tím, že se spolu účastníci večeře i zasmáli.

2. ledna 2023

Vtipy a společná cigareta před vilou

Zbytek debaty pak byl podle Paroubka již spíše apolitický - došlo třeba na osobní témata či konverzaci o dětech. Naopak na aktuální politické kauzy podle něj nedošlo. Zmíněné byly jen občas v žertu. „Samozřejmě někteří vtipkovali, třeba jestli je teď ODS levicová nebo není, občas padly vtipné poznámky, ale vše bylo míněno v dobrém. Zapomněli jsme na nějaké soupeření,“ uvedl Babiš s tím, že část účastníků si pak před vilou ještě společně zapálila cigaretu.

Babiš přitom poukázal na to, že přítomné byly i partnerky expremiérů - třeba jeho manželka Monika Babišová při večeři seděla vedle současného šéfa kabinetu Fialy.

„Bylo to fajn, šli jsme na koncert a měli dobré jídlo,“ poukázal expremiér a současný prezidentský kandidát na další část programu. Po večeři totiž následoval slavnostní koncert v pražském Rudolfinu, kde zazněla třeba Novosvětská symfonie nejhranějšího českého skladatele Antonína Dvořáka. Této části se zúčastnil i slovenský premiér Eduard Heger.

Babiš celou akci označil za dobrý nápad a uvedl, že by byl pro, aby se obdobná akce opakovala třeba i za deset let. Podobně událost ocenil na Twitteru i bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek. „Bylo to nakonec příjemnější, než jsme čekali, a méně vyhrocené, než jsme se obávali. Určitě riskantní, ale skvělý nápad, Petře,“ napsal.