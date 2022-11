Hračkářství šíří nenávist ke gayům a zpochybňuje očkování. „Ježíšek letos nakoupí jinde,“ vzkazují Piráti

„Lidé, kteří vám dva roky vymývali mozek koronou, úplně ti samí vám nyní budou řezat uši s něčím jiným. Lecčím. Něco si najdou, aby lidi mohli šikanovat,“ stojí na stránkách českého i slovenského e-shopu hračkářství Dráčik, které má v České republice desítky prodejen.

Slovenská společnost vlastněná podnikatelem Dušanem Víglaským už několik měsíců zveřejňuje na svých stránkách kontroverzní výroky, které reflektují aktuální dění. Před článkem s názvem Co jsou zač a k čemu jsou? A co jsme my?, které kriticky hodnotí koronavirus a očkování proti němu, zveřejnil Víglaský baner s podtónem nenávisti k LGBT (komunita leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a dalších queer jedinců – pozn. red.).