Politologové: Visegrádská čtyřka by s Ficem dál hibernovala. Názor českých politiků je pro Slováky okrajový

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemají vyjádření českých politiků žádný vliv na výsledek slovenských voleb.

„Pokud bude Robert Fico premiérem, tak ve vztazích se současným českým prezidentem již existuje nějaký problém. Petr Pavel podle mě netouží po intenzivních vztazích s Ficem, jak ostatně ukázala i jejich předvolební přestřelka. Nemyslím si ale, že by se jednalo o něco, co se nedá diplomaticky zahladit,“ uvedl politolog pro server Lidovky.cz.

Podle Lukáš Valeše ze Západočeské univerzity v Plzni vypovídala vyjádření českých politiků více o vnitropolitickém boji v naší republice než o situaci na Slovensku. Převládají podle něj spíše emoce nad „elementárním státnictvím“. Valeš míní, že by se aktivní politici neměli tak hojně vyjadřovat ke Slovensku, které je na to zvlášť citlivé, méně mu to vadí u bývalých politiků, například emeritních prezidentů.