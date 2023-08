Prší a my jsme odříznutí od světa. Češka popsala povodně ve Slovinsku

Cihlářová byla v minulém týdnu ve Slovinsku na dovolené s přítelem. Ve čtvrtek (3. srpna) večer začalo ale v údolí Zgornje Jezersko intenzivně pršet. Od toho večera déšť neustal. „Nedaleko od našeho kempu proběhlo tornádo, za další dva dny nám déšť v horách ve Slovinsku (Zgornje Jezersko) vyplavil půl kempu poté, co celou noc silně propršelo. Bohužel se to neobešlo bez obětí, tak jsme to raději v pátek ráno zabalili a odjeli směr Rakousko,“ popsala situaci Cihlářová.

Kemp byl podle ní z části pod vodou, a voda tekla ze svahu nad ním do údolí. K dálnici směr Kranj se vyjet nedalo kvůli sesuvům půdy, a tak zvolili poslední možnou trasu směr Rakousko. „Po cestě jsme nepotkali žádné auto, a stále intenzivně pršelo.“

Pár českých turistů se nakonec dopravil bezpečně do Rakouska, do města Bad Eisenkappel, odkud však nevedla cesta dál. „Dojeli jsme po dvaceti kilometrech do obce, ta byla zcela uzavřená a odříznutá od světa i z naší slovinské strany. Nikdo nemohl z obce ani do ní,“ popsala Cihlářová.

Nakonec se pár rozhodl zůstat přes noc právě tam. Informace o situaci čerpali z médií, sociálních sítí a od místních. „Na internetu jsme našli ubytovaní, které mělo polohu v horní části obce, kousek od stanice dobrovolných hasičů.“

Podle Cihlářové to v místě ubytování nebylo tak zlé. Horší situace ale panovala v nižší části vsi. Celý páteční den přihlíželi, jak vyjíždí hasiči a dobrovolníci s technikou. V noci na sobotu se ozývaly varovné sirény a ráno létaly nad hlavami policejní a armádní vrtulníky.

V sobotu po dnech plných stresu však přišlo konečně vysvobození. „Kolem poledne jsme dostali informaci, že můžeme ve 13:00 v konvoji s doprovodem hasičů z jedné ze silnic odjet směr domů. Dvě noci jsme téměř nespali, ale po asi sedmi hodinách jsme úspěšně dojeli domů,“ uzavřela náročnou cestu zpět do Čech Cihlářová.

Současné záplavy ve Slovinsku způsobily přívalové deště, podle slovinské meteorologické služby tam za ani ne den spadlo tolik srážek jako spadne obvykle za měsíc. V souvislosti s nepříznivým počasím úřady evidují zatím čtyři oběti. Mezi nimi jsou dva Nizozemci, podle slovinských médií je na treku v horách poblíž Kranje zabil blesk.

Prudké lijáky zasáhly také rakouské spolkové země Korutany a Štýrsko, nejdramatičtější situace je poblíž města Bad Eisenkappel, kde byly zaplaveny veškeré příjezdové komunikace. Nejméně jeden člověk zahynul při záplavách na jihu Rakouska.