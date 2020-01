‚Smrt bez pásů.’ Ministerstvo dopravy chystá novou kampaň i zpřísnění postihů za jejich nepoužívání

Praha Při dopravních nehodách na českých silnicích zemřelo loni 547 osob, těžce zraněno jich bylo 2110. Podle ministerstva dopravy by tato tragická čísla mohla být nižší, pokud by lidé jezdili se zapnutými bezpečnostními pásy. Mluvčí resortu František Jemelka LN řekl, že v zemích EU pásy nepoužívá zhruba 12 procent řidičů a na zadních sedadlech dokonce více než čtvrtina osob.

Ministerstvo se proto chce letos v nové kampani zaměřit právě na bezpečnostní pásy, ale i na správné používání dětských autosedaček. Spoty chce odvysílat na podzim.



V Česku bylo podle Jemelky v roce 2018 jen v osobních vozech nepřipoutáno 80 usmrcených a 153 těžce zraněných osob. Podobné statistiky za rok 2019 podle mluvčího zatím k dispozici nejsou. Za nepřipoutání může každopádně řidič nyní přijít o 3 body a při pokutě až o 2000 korun. Podle chystané novely to má být více.



Proč lidé dobrovolně hazardují se životem? „Problém je komplexnější a nerad bych paušalizoval, lidé však bezpečnostní prvky nevnímají optikou toho, že by jim mohly zachránit život. Naopak, první, co je napadá, je spíš to, jestli náhodou nedostanou pokutu od policie,“ řekl LN Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Resort dopravy chce peněžní sankce zpřísnit. „Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích počítá s tím, že nepřipoutání se bezpečnostním pásem bude mít sazbu trestných bodů nově za čtyři. Pokuta se po schválení návrhu zpřísní - nově bude na místě za fixních 1500 korun,“ uvedl Jemelka.

Někteří řidiči vymýšlejí různé „zlepšováky“, aby se nemuseli poutat, neboť jsou jim pásy údajně nepohodlné. „Na místech dopravních nehod se lze setkat i s případy, kdy řidiči obchází signalizační zařízení nezapnutých bezpečnostních pásů ve vozech různými metodami - zapnutý pás za sedadlem, zacvaknutí bezpečnostního pásu spolujezdce do západky bezpečnostního pásu pro řidiče,“popsal Jemelka.

Nad jednáním hazardujících řidičů a spolujezdců se pozastavil i dopravní psycholog Michal Walter z Psychologického poradenství a diagnostiky v Praze. „Lidé jsou nezodpovědní. Nedodržují předpisy, ale hlavně riskují a neváží si vlastního zdraví. Nepřemýšlejí nad důsledky a ani nad tím, že by se jim něco mohlo stát. Všichni jsme ale smrtelní.“ Ohroženou a lehkovážnou skupinou jsou podle něj mladí lidé a řidiči, kteří teprve získávají zkušenosti. A také senioři.

Alarmující počet úmrtí ukazuje i na cyklisty, kteří opomíjejí ochranné pomůcky, zejména přilby. V roce 2019 nemělo 78 procent usmrcených a 64 procent zraněných cyklistů přilbu. Přitom nedávný výzkum prokázal, že v 37 procentech smrtelných případů by cyklisté při použití přilby s vysokou pravděpodobností přežili.

Pro zlepšení situace proto resort dopravy a BESIP zavádí nové kampaně, které mají v lidech vzbudit nejen emoce, ale také zodpovědnost.

Stejně postupují například i na Novém Zélandu, kde evidují podobně alarmující čísla úmrtnosti. Fotosérie z loňského roku s názvem Belted Survivors (Připásaní přeživší) vznikla v reakci na skutečnost, že na novozélandských silnicích zemře ročně zhruba 90 lidí jen proto, že nemají zapnutý pás. V kampani se objevili lidé, kteří přežili autonehody připoutaní a jen díky pásům se „znovu“ narodili.

Jejich těla tvůrci kampaně namaskovali tak, jak při nehodě vypadala jejich zranění. Pohled na zdevastovaná těla byl mnohdy sice drastický, nicméně důležité je, aby lidi podobné kampaně emočně zasáhly.

Další cestou ke snížení zbytečných ztrát na silnicích je vedle kampaní i vzdělávání. Mělo by začínat zejména v rodinném kruhu už od útlého věku - i samotní rodiče by měli jít svým dětem příkladem a bezpečnostní prvky dodržovat.

Podle odborníků je rovněž důležitá výchova na základních a středních školách, ve kterých by se děti měly naučit se pravidlům bezpečnosti. Z toho důvodu se BESIP v letošním roce znovu zaměří na dětská dopravní hřiště, kam chce pořídit mimo jiné nová jízdní kola a koloběžky, aby byla zajištěna výchova i těm nejmenším.