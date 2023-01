Dezinformaci o úmrtí Petra Pavla prověří policie. Lež odsoudil generál i Babiš

„Je to poplašná zpráva, dezinformace. Pan generál je samozřejmě v pořádku. Zvažujeme právní kroky, nyní se musíme poradit ohledně následujícího postupu,“ sdělila iDNES.cz Pavlova mluvčí Markéta Řeháková s tím, že jde o první upozornění na tuto dezinformaci.

Petr Pavel @general_pavel ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. https://t.co/yAnFUKSKH1 oblíbit odpovědět

„Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí,“ napsal na Twitteru sám Pavel. Uvedl také, že odesláním falešné zprávy se již zabývá policie.

Falešné oznámení úmrtí Petra Pavla

Na falešných webových stránkách, které jsou téměř stoprocentní kopií oficiálního webu Pavlovy kampaně, stojí smuteční oznámení.

„Tým kandidáta na prezidenta České republiky Petra Pavla vyjadřuje upřímnou soustrast rodině, blízkým a kolegům generála Petra Pavla, který brzo ráno ve čtvrtek 26. ledna 2023 náhle zemřel,“ uvádí se v něm.

Falešné oznámení o úmrtí generála Pavla.

Že jde o podvod, je jasné z adresy webu. Je na jiné než české doméně, drobně se liší i znění URL adresy. Redakce iDNES.cz její znění v prevenci proti dalšímu šíření ale neuvede.

Na dezinformaci na Twitteru zareagoval i Pavlův sok Andrej Babiš a celou záležitost odsoudil. „I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se,“ napsal Babiš. Jeho sok mu během chvíle odpověděl, že za podporu děkuje.

Andrej Babiš @AndrejBabis @general_pavel I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží. Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se. oblíbit odpovědět

Web má odradit voliče

Motiv vytvoření takového webu je podle politologa Miloše Gregora samozřejmý. „Jediným cílem je odradit voliče Petra Pavla. Ať už je znechutit, nebo autor doufal, že tomu několik málo voličů uvěří a nepřijde,“ řekl pro iDNES.cz.

Doplnil, že vytváření falešných webů se nedá zabránit. „Jediné, čemu se můžeme pokusit zabránit, je informovaná společnost, která dokáže podobné pokusy o manipulování a lži rozeznat a nebude jim podléhat,“ míní Gregor.

Nabádá rovněž k obezřetnosti v případě, že objevíte na internetu informaci, která se zdá šokující. „Pokud tato informace není v žádných jiných médiích, byl bych velmi opatrný, abych jí věřil,“ radí.

Cílem „záškodníků“ se stal již dříve i Andrej Babiš. Nejprve o víkendu oznámil, že jeho ženě někdo poslal obálku s nábojnicí, později bývalému předsedovi vlády někdo prostřednictvím anonymního dopisu vyhrožoval, že v případě, že vyhraje volby, zavraždí ho.

Téhož dne odpoledne našel před průhonickou Sokolovnou vystřelenou nábojnici, zrušil kontaktní kampaň a požádal s manželkou o dočasnou policejní ochranu.