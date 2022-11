Koalice se podle Stanjury shodla na podobě daně z neočekávaných zisků

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Sazbu jsem navrhl 60 procent pro roky 2023 až 2025,“ řek ministr poslancům. Pro určení daně bude důležitý průměr základů daně za poslední čtyři roky (2018 až 2021) navýšený o tzv. toleranční pásmo ve výši dvaceti procent.

Ministr Stanjura počítá s tím, že česká windfall tax přinese 85 miliard korun.

Vládní poslanci se ale do poslední chvíle přeli o to, jak má přesně daň z neočekávaných zisků vypadat. Koaliční i opoziční poslanci podali k návrhu několik dalších úprav včetně sazby daně nebo rozšíření okruhu bank, kterých by se nová daň týkala.

Stanjura v pátek ráno oznámil, že některé pozměňovací návrhy podané koaličními poslanci budou staženy. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob pak řekl, že stáhne návrh, aby v příštím roce platila sazba daně z neočekávaných zisků 60 procent a v následujících letech sazba 40 procent.

Šéfka poslanců opozičního ANO Alena Schillerová navrhla, aby česká windfall tax platila jen příští rok. Opozice ale nemá dost hlasů na to, aby to prosadila.

Daňový balíček také zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty DPH z jednoho milionu na dva. Stejně zvedá také hranici pro využití paušální daně.

„Máme tu snahu o znepřehlednění systému paušální daně,“ kritizuje ve Sněmovně návrh vlády Schillerová.

Tisícovkám prominentů komunistického režimu se má snížit starobní důchod

Poslanci v pátek rozhodnou i o novele zákona o důchodovém pojištění, která se týká možnosti předčasných penzí pro záchranáře. Její součástí nejspíš bude i snížení důchodů některým představitelům minulého komunistického režimu.

„Krácení by bylo o 300 korun za každý rok, kdy tito prominenti pracovali pro komunistický režim,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Pod návrhem, který se má týkat zhruba tří tisíc lidí, je kromě Jurečky podepsáno i 13 dalších poslanců.

Seznamy bývalých funkcionářů by měl sestavit Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby se změna mohla připravit v příštím roce a snížení by mohlo nastat v roce 2024.

Možnost podávat pozměňovací návrhy budou mít poslanci k novele o zjednodušení povolování menších staveb obnovitelných zdrojů energie. Pro stavby obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu.