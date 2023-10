Zhasněte v sále, hámotiny a kníže Ignor. Síkela vyčítal Babišovi dražší párky

„Abychom kázali vodu a pili vodu,“ zdůvodnil svou výzvu poslanec Vomáčka.

„Některé výzvy jsou lákavé,“ reagovala šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

„Určitě jsem pro, na některé hámotiny by bylo lepší vypnout zvuk, nejen obraz,“ řekl poslanec ANO, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela by podle něj mohl vystupovat v cirkusu jako kníže Ignor.

Podle Síkely makal Havlíček na lobbingu pro Rosatom

Ministr Síkela před tím ve Sněmovně označil šéfa ANO Andreje Babiše za parazita české demokracie, který když přijde do Sněmovny, zablokuje její jednání svými projevy, a expremiérovy kolegy z ANO za „svědky Babišovy“.

Skutečným cílem jednání o nedůvěře vládě mělo být podle ministra opoziční strašení veřejnosti a vytváření kouřové clony, aby nebylo vidět, kolik desítek miliard vydělal Babiš na chudnutí obyvatelstva prostřednictvím svých firem ve svěřenských fondech. „Nejvíc a nejhlasitěji křičí, že naše vláda zdražila. Přitom on zdražil všechno. Od svých od párků, přes hnojiva až po mléko,“ řekl Síkela

Svému předchůdci ve funkci ministra Karlu Havlíčkovi vzkázal, že ve své tehdejší funkci „makal“ jen na jedné věci, a to na lobbingu pro ruskou firmu Rosatom. „Nebýt tajných služeb, snad by vám to i vyšlo,“ dodal.

Předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček naopak obvinil Síkelu z neschopnosti a vládu z nulové sebereflexe. Řekl, že použil umělou inteligenci, konkrétně ChatGPT, aby si o ministrovi něco našel.

„Dal jsem si tam Jozef Síkela. A víte, co tam vyskočilo? Nic. Vy jste neudělal vůbec nic,“ prohlásil Havlíček. Vláda podle něj rezignovala na většinu předvolebních i povolebních slibů a ptal se, proč nespojila vláda hlasování o balíčku s důvěrou. „Proč byste to udělali. Tak jsme to udělali my,“ řekl Havlíček. Podle něho vládě důvěřují zřejmě už jen příbuzní vládních politiků.

Neměla jsem s mafiány vztahy, řekla Mračková Vildumetzová

„Nikdy jsem neměla s mafiány ze skupiny Redla žádné byznysové vztahy,“ řekla stínová ministryně vnitra ANO Jana Mračková Vildumetzová. Podle portálu neovlivni.cz měla k dispozici bydlení ve vile rodiny životní partnerky Zakaríi Nemraha zapleteného do kauzy Dozimetr.

Vyzvala šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, aby se jí omluvila za slova, že je zapletená do kauzy Dozimetr. Řekla, že jinak to bude řešit soudní cestou.

Řečníci bez přednostního práva mohli u řečnického pultíku začít mluvit teprve po půl jedenácté večer, po více než dvanácti hodinách jednání. Přihlášeno do rozpravy jich před půlnocí bylo šedesát.

Strany se domluvily, že jednat se bude do dvou hodin v noci a pokračovat bude po noční pauze jednání ve středu v 9 hodin ráno.