Ambasáda by se do Jeruzaléma mohla přesunout v řádu měsíců, řekl Fiala

Premiér už tento týden přesun velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma podpořil, výhrady alemají ministr zahraničí Jan Lipavský i prezident Petr Pavel. Premiér Fiala o tom chce ve vládní koalici i tak jednat.

„Velmi kvituji váš názor,“ řekl poslanec Feranec. To, co nyní provádí teroristé z Hamásu, označil za genocidu „Bude se vláda zabývat přesunem ambasády do Jeruzaléma?“ zeptal se předsedy vlády.

Je důležité plně podporovat Izrael a jeho právo, aby se bránil, řekl premiér

Přesun ambasády do Jeruzaléma se musí připravit, opáčil mu premiér a předseda ODS. „Je třeba, aby se zvolil správný okamžik,“ uvedl Fiala. „Je důležité plně podporovat Izrael a jeho právo, aby se bránil,“ řekl premiér při interpelacích.

„Není možné financovat Palestince takovým způsobem, že nemáme jistotu, že se to dostane k teroristickým organizacím,“ řekl také předseda vlády, když odpovídal na dotaz Jaroslavy Pokorné Jermanové, zda všichni ve koalici souzní, že se má zastavit evropská rozvojová pomoc palestinské samosprávě.

Připustil, že v Evropě jsou státy, které to vidí jinak, ale Česko k nim nepatří.

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok,“ uvedl už v pondělí Fiala po víkendovém útoku palestinských teroristů z hnutí Hamás na Izrael.

Poslanci jednomyslně v úterý schválili usnesení odsuzující teror Hamasu v Izraeli a vyzývajícím vládu, aby ve vhodném okamžiku přesunula české velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

„V situaci, kdy je Izrael ve válečném stavu, není na místě debata o přesunu ambasády. V současné době je především nutné zachovávat jednotu v podpoře Izraele jak v rámci české politiky, tak na úrovni Evropské unie a dalších mezinárodních platforem,“ uvedl prezident Pavel.

Pro přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma nejsou podle ministra Lipavského v tuto chvíli splněny základní podmínky. Bylo by to podle něj v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie.

Je to pseudokauza, opáčil Fiala na dotaz týkající se ministra Rakušana

Na to, zda má jeho důvěru stále ministr vnitra Vít Rakušan, se premiéra zeptal poslanec ANO Ladislav Okleštěk. ANO vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě, které se uskuteční v úterý.

Vadí mu, že ve vládě zůstává ministr vnitra, ve kterého nemá hnutí důvěru - kvůli tomu, že používal mobilní telefon se stejným šifrováním jako lidé obvinění v korupční kauze Dozimetr. Rakušanovi vytýká hnutí ANO také to, že kývl na evropský pakt o migraci.

„Ano, pan ministr vnitra má nadále moji důvěru i celé vlády,“ odvětil poslanci Oklešťkovi předseda vlády. To, nač poukazuje hnutí ANO ohledně Rakušana, označil za pseudokauzu, protože není nic nelegálního ani nemorálního na tom, že někdo vlastní šifrovaný mobilní telefon. Nic nekalého totiž podle předsedy vlády nedomlouval. „Neobjevily se nové informace,“ prohlásil Fiala.

„Vaší vládě důvěřují jen dva lidé ze sta,“ řekl mu poslanec SPD Radek Rozvoral a zeptal se ho, zda nezvažuje podat demisi, aby voliči mohli znovu rozdat karty v předčasných volbách. Fiala mu opáčil, že chápe obavy občanů a situaci nepodceňuje. „Jsem si jist, že lidé výsledky naší vlády uvidí i pocítí,“ opáčil Rozvoralovi.