Uděláme vše pro to, aby konsolidační balíček nebyl schválen, řekl Okamura

„Do třetího čtení daňového balíčku vstupujeme do toho, jestli se zařadíme mezi západní země nebo se staneme pomyslným ostrovem sebevrahů, kteří si přivodí zbytečnou hospodářskou stagnaci,“ řekla před jednáním předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Podle Schillerové mají pozměňovací návrhy ANO mají ambici dostat požadované prostředky do státního rozpočtu a snížit negativní dopady. „Tady se sahá všem na daně, na benefity, obhajují, že je to v rámci demokracie, to je přeci směšné,“ uvedla Schillerová.

Karel Havlíček (ANO) chtějí, aby ministr financí přesně vysvětlil, jak konsolidační balíček pomůže uspořit.

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu odmítl téměř všechny opoziční návrhy na úpravu vládního konsolidačního balíčku. Negativní stanoviska prosadili koaliční zástupci u návrhů ANO a SPD, které by až na výjimky zvýšily výdaje státního rozpočtu.

„Budeme všechny pozměňovací návrhy na plénu diskutovat a snažit se je přesvědčit, aby k našim pozměňovacím návrhům zvedli ruku,“ sdělila poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Před jednáním kritizoval balíček i šéf SPD Tomio Okamura „Vláda chce zvýšit daně o 100 milionů korun. Tento proinflační balíček občanům nepomůže. Uděláme vše pro to, aby nebyl schválen,“ uvedl před jednáním.

SPD navrhuje nezvyšovat daně, zachovat daně z nemovitosti v současné výši, nerušit výjimky na studenty a manžela či manželky či nezvyšovat sociální odvody živnostníkům.

Výbor nepodpořil ani neodmítl opoziční návrh zařazení prodeje neochucených balených vod do snížené sazby DPH. Podporu výboru i ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) získal z opozičních úprav pouze návrh Zuzany Ožanové (ANO), aby blokové pokuty mohly do budoucna ukládat v elektronické podobě všechny správní orgány včetně obecní policie, nejen republikoví policisté a celníci.

Konsolidační balíček, který vláda schválila 28. června, mění především některé daňové zákony. Například u daně z přidané hodnoty zavádí dvě sazby místo nynějších třech. Nově by tak měly být pouze sazby ve výši 12 a 21 procent.

Součástí balíčku je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Základní sazba daně z nemovitosti se má zvýšit až na dvojnásobek.

Opozice chce změny

Firmám se podle balíčku zvýší sazba daně z příjmů z nynějších 19 na 22 procent. Proti původnímu vládnímu návrhu se nebude zvyšovat renta pro bývalé prezidenty vyplácená podle zvláštního zákona.

Návrhy vlády mají podle pětikoalice vylepšit stav státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun a v příštích dvou letech dohromady o 150,7 miliardy korun.

Opozice chce řadu změn z balíčku vypustit, nebo je chce zmírnit. Například Patrik Nacher (ANO) chce zachovat a případně posílit státní podporu stavebního spoření. Jeho straničtí kolegové Radek Vondráček, Jaroslav Faltýnek a Petr Sadovský chtějí zachovat výjimku, která umožňuje daňovou uznatelnost tichého vína jako daru v hodnotě do 500 korun. Vláda chce daňovou uznatelnost naopak zrušit.