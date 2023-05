Odvolání Köppla z mediální rady chce koalice řešit klidně až do noci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle volebního výboru tím Köppl jednal proti nestrannosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a zpochybnil svou nezávislost.

„Není možné, aby její člen byl členem volebního týmu prezidentského kandidáta ANO Andreje Babiše,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. Kvůli této věci má Sněmovna jednat klidně až do noci, jak dlouho bude třeba.

„Jsme připraveni jednat i po půlnoci,“ potvrdil šéf poslaneckého klubu STAN Josef Cogan. „Pokud by nedošlo k odvolání, byl by to výsměch,“ řekl Cogan.

„Tento bod projednáme a dojde ke konečnému hlasování,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Byly naplněny všechny požadavky, které vyžaduje zákon,“ řekl Jakob.

Köppl se hájil slovy, že zákon neporušil. Proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.