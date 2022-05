Naším receptem je dočasným generálním pardonem snížit DPH, řekla ve sněmovně Schillerová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Snížení DPH by podle bývalého premiéra Andreje Babiše zásadně pomohlo občanům. „Zdroje na to jsou,“ řekl šéf ANO s poukazem na Modernizační fond. Nejvíc z nej bude těžit Polsko a na druhém místě je Česká republika, dodal. „Jenom v tomto roce je to 62 miliard a bude to až tisíc miliard,“ uvedl Babiš ve Sněmovně.

Modernizační fond je specializovaný program financování na podporu deseti členských států Evropské unie s nižšími příjmy při přechodu na klimatickou neutralitu tím, že pomáhá modernizovat jejich energetické systémy a zlepšovat energetickou účinnost.

Havlíček navrhuje odpouštění poplatků za obnovitelné zdroje podle spotřeby

„My prosazujeme, aby pomoc byla pokud možno plošná, protože se nejedná jen o nízkopříjmové domácnost,“ uvedl místopředseda Sněmovny Karel Havlíček z ANO. Spor mezi koalicí a opozicí o způsob zmírnění dopadů zdražení energií na obyvatele a firmy by mohlo podle Havlíčka vyřešit odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

„Podporu mohou dostat jen ti, kteří budou mít určitou spotřebu,“ uvedl. Stát by mohl podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Havlíčka dávkovat částku pro rodiny či firmy, mohl by odpustit poplatek celý, nebo jen jeho část.

Na obnovitelné zdroje jde každý rok zhruba 45 miliard korun, z nich hradí domácnosti a firmy asi 19 miliard korun. Stát by mohl podle Havlíčka odpuštění poplatků pokrýt z vyšších výnosů z emisních povolenek a z dividendy od energetické společnosti ČEZ. „Myslím, že je to férové řešení, že to není žádný populismus,“ řekl Havlíček.

Vládní strany s plošnými opatřeními, která navrhuje ANO, nesouhlasí. Je proto pravděpodobné, že Sněmovna návrh programu mimořádné schůze neschválí.

Ještě před hlasováním ale mohou vystoupit poslanci s právem přednostního práva mluvit - to jsou lídři stran a poslaneckých klubů, členové vedení Sněmovny a členové vlády.

Hnutí ANO má takové lidi čtyři - bez omezení mají právo vystoupit předseda strany Andrej Babiš, šéfka klubu ANO Alena Schillerová a místopředsedové Sněmovny Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová.

Okamura navrhl, aby byl u elektřiny i „sociální tarif“ a u plynu přímý kontrakt státu s Ruskem

Podle šéfa SPD Tomia Okamury odmítá vláda Petra Fialy problémy zdražování cen energií řešit. Připomněl, že stát je většinovým vlastníkem energetické společnosti ČEZ a mohl by se postarat o něco, co nazval „sociální tarif“.

Pokud jde o plyn, měl by se podle šéfa SPD o levný plyn postarat přímými kontraktem českého státu s Ruskem a s Norskem. „To, že se odstřihneme od ruského plynu, Rusko nepoloží,“ řekl Okamura. Odmítl ve svém projevu „řečičky“, že SPD je proruská strana.

Premiér Petr Fiala minulý týden v Polsku jednal o výstavbě česko-polského plynovodu Stork II, který by snížil závislost Česka na ruském plynu. „Snažíme se obnovit jednání o nových plynovodech a o LNG,“ řekl ve Sněmovně. Opozice ho při interpelacích „grilovala“ dotazy na zajištění dodávky plynu.

Šestý balíček sankcí proti Rusku, který se týká zákazu dovozu ruské ropy, podpoří Česko podle premiéra Fialy za předpokladu, že Česká republika bude mít odklad do doby, než bude mít navýšenu kapacitu ropovodů, které budou moci ropu odjinud dopravit. Česko se podle Fialy snaží získat odklad na dva, případně tři roky.