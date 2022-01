V prvním kole volby místopředsedy Sněmovny neuspěli Havlíček ani Okamura

V prvním kole volby posledního neobsazeného místopředsedy Sněmovny nebyl nikdo zvolen. Ze 161 přítomných při kvóru 81 získal Havlíček 57 hlasů, Okamura 24 hlasů. Poslance teď čeká druhé kolo. Výsledek bude vyhlášen ale až ve středu ráno.

O šestý a poslední neobsazený post místopředsedy Poslanecké sněmovny se v tajné volbě dříve ucházel její někdejší předseda Radek Vondráček (ANO) a šéf SPD Tomio Okamura, ani jeden ale neuspěl.

Po neúspěchu s nominací Vondráčka mluvil o možnosti navrhnout na post Havlíčka už dříve předseda ANO Andrej Babiš. „Já už jsem podepsala nominační papíry,“ řekla nyní ČT Schillerová. „V rámci hnutí ANO na něm (Havlíčkovi) byla – na druhém místě po Radku Vondráčkovi – jednomyslná shoda. Je to prostě výrazný člověk, který může působit ve vedení Sněmovny,“ doplnila.

Havlíček dříve nemohl do předsednictva dolní komory Parlamentu kandidovat kvůli neslučitelnosti funkcí, protože byl stále členem vlády. Mezitím už Babišův kabinet vystřídala 17. prosince vláda Petra Fialy.

Poslanci loni v listopadu na ustavující schůzi po říjnových sněmovních volbách zvolili za předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a vybrali i pět ze šesti místopředsedů. Stali se jimi Věra Kovářová, Jan Bartošek, Jan Skopeček, Olga Richterová a Jana Mračková Vildumetzová.

Bývalí ministři hnutí ANO zamířili také do sněmovních výborů. O změnách v jejich složení rozhodla dolní komora dnes podle návrhů poslaneckých klubů. Například někdejší vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová bude působit v rozpočtovém, ústavně-právním a v organizačním výboru.

Do organizačního výboru poslanci vyslali i dalšího někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka, jenž ve vládě Andreje Babiše vedl průmysl a obchod a dopravu. Babiš v návrhu změn nefiguroval, podle představitelů hnutí chce docházet do výborů podle vlastního uvážení.

Dostálová bude v hospodářském i správním výboru

V hospodářském a ve správním výboru bude nově bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. V hospodářském výboru nahradila Josefa Bělicu a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Lenku Dražilovou (oba ANO). Dostálovou poslanci navíc vyslali do delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Do branného výboru zamířil z rozhodnutí Sněmovny exministr obrany Lubomír Metnar místo Taťány Malé (ANO) a do výboru pro životní prostředí někdejší ministr pro tuto oblast Richard Brabec, který v něm nahradil Petra Sadovského (ANO).

Nynější předsedkyni klubu ANO Schillerové přepustil místo v rozpočtovém výboru Petr Vrána a v ústavně-právním výboru Stanislav Berkovec (oba ANO). Na členství v organizačním výboru, aby do něj mohli být zařazeni Schillerová a Havlíček, rezignovali za ANO Berkovec a František Petrtýl.

Organizační výbor opustil také někdejší šéf frakce STAN Jan Farský, jenž získal grant pro stáž ve Spojených státech a nyní zjišťuje, jak složit poslanecký mandát. V čele klubu Starostů a nezávislých a nyní i ve výboru Farského nahradil Josef Cogan.