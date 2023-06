Přílepek, protiústavní, proti jedné osobě, vadí Schillerové úprava lex Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci budou mít až do pátečních 11 hodin omezený čas na své vystupování na dvakrát dvacet minut.

Schillerová požádala o svolání mimořádného jednání grémia Sněmovny, z něhož by měl být pořízen písemný záznam, aby ho mohlo hnutí ANO využít ve chvíli, kdy se ANO po přijetí zákona obrátí na Ústavní soud.

Zákon má určit, kdo nesmí být skutečným majitelem provozovatele médií

Politici - členové vlády či poslanci - už podle návrhu, který prosazuje vládní koalice, už zákonu o střetu zájmu nevyhoví, když své firmy vlastnící média vloží do svěřenského fondu, jak to učinil bývalý premiér Andrej Babiš se svou firmou Agrofert.

Agrofert je vlastníkem i mediálního domu MAFRA, jehož součástí je i internetový portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Zákon se má po změně vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu.

Stejně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády.

Média nemají být domácí mazlíčci politiků, řekl Pirát Michálek

„Média mají být hlídací psi, ne domácí mazlíčci politiků,“ řekl k tomu v úterý šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, který změnu zákona navrhl. ANO říká, že když změna zákona projde, obrátí se na Ústavní soud.

Podle toho, jak je Michálkův návrh napsán, nemohl by být Agrofert v Babišově svěřenském fondu. Zpřísnění, jak ho navrhl Michálek, by ale vyhověl i v případě, že by nebyl ve Sněmovně. Pak by nemusel měnit nic.

Zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Rakušan má vysvětlovat souhlas s úpravou migračních pravidel Evropské unie

Odpoledne se má z podnětu zákonodárců ANO uskutečnit debata o reformě migračních pravidel Evropské unie, na což za Česko kývl ministr vnitra Vít Rakušan.

Lídři opozičních hnutí ANO a SPD mluví o přijetí pravidel ministry vnitra členských zemí jako o zradě a o selhání vlády, když podle nich Rakušan podpořil povinnou solidaritu a přerozdělování imigrantů.

„Neznamená to povinné relokační kvóty a v současné době je ČR zproštěna povinnosti platit jakýkoli příspěvek,“ řekl Rakušan. Zproštěny odvádět příspěvek budou státy, které mají na svém území přes dvě procenta uprchlíků před Putinovou válkou - týká se to Česka, Polska i Pobaltí.

„Vycházel jsem z jasného mandátu, který mi dala vláda,“ hájí Rakušan to, že kývl na dohodu o reformě migračních pravidel Evropské unie.

Podle Rakušana zůstanou v České republice uprchlíci v rámci dočasné ochrany dva až tři roky a někteří budou chtít zůstat i pak. Česko by tak mohlo být naopak příjemcem peněz za ně, řekl ministr vnitra. „Mám dost vyvolávání příkopů a nenávisti ve společnosti,“ řekl Rakušan.