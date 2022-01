Okamura zablokoval jednání o pandemickém zákoně. Vadí mu diskriminace neočkovaných

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Pakliže má být nouzový stav, ať si vláda vyhlásí nouzový stav,“ řekl Okamura.

To, že Sněmovna nakonec v úterý nebude projednávat zrychleně vládní novelu pandemického zákona, před tím novinářům oznámil šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Vládní novela pandemického zákona, proti které protestovali odpůrci protiepidemických opatření i s maketou šibenice, by mohla být nakonec projednávána na mimořádné schůzi Sněmovny příští týden v úterý.

Politiky pohoršila šibenice na demonstraci odpůrců pandemického zákona

„Pokud jsou někde šibenice, je to vrchol nevkusu,“ řekl Michálek k demonstraci, kterou svolalo sdružení Otevřeme Česko - Chcipl PES. Na akci dorazilo kolem 800 lidí.

„Co je za hranou a co je k řešení, je to, co se děje venku a že je tam šibenice,“ pohoršil se místopředseda TOP 09 a šéf poslaneckého klubu strany Jan Jakob.

Upravený pandemický zákon ráno podpořil zdravotní výbor Sněmovny s tím, že by měl platit jen do listopadu. „Potřebujeme nástroj, abychom byli připraveni na podzimní vlnu,“ řekl zdravotnímu výboru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Podstatná část pandemického zákona pozbývá platnost 28. února, ale vláda chce jeho účinnost prodloužit a také rozšířit oprávnění vydávat mimořádná opatření.

„V aktuálním platném znění pandemického zákona nejsou některá z těchto mimořádných opatření zakotvena, což však v praxi způsobuje značné obtíže, které vedou až ke zrušení některých, podle názoru Ministerstva zdravotnictví pro zvládání pandemie covid-19 stěžejních, opatření ze strany správních soudů,“ napsala vláda do zdůvodnění návrhu.¨

„Zdravotní výbor schválil téměř jednomyslně omezení jeho účinnosti do konce listopadu,“ zdůraznila Eva Decroix z klubu ODS. Je to podle ní správné, protože koalice SPOLU stále pandemický zákon vnímá jako mimořádný nástroj, který by neměl mít časově neomezené trvání.