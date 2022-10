Chcete ovládnout Českou televizi, vyčetl vládě Okamura. Chce řešit zdražování

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dopoledne před tímposlanci licitovali, zda budou na příchod premiéra Petra Fialy čekat do 10:56, 10:58 či 10:59. A jednání chvílemi připomínalo kabaret.

Šlo o to, se měla projednávat odpověď premiéra na písemnou interpelaci Patrika Nachera k cenzuře, ale premiér byl omluven do 10:30. Opozice na něj chtěla čekat, šéf poslanců ODS Marek Benda nakonec přiznal, že premiér nepřijde.

„Jde o souboj o to, jak dlouho se bude zdržovat projednání pevně zařazeného bodu, vládní novely zákonů o České televizi a Českého rozhlasu,“ komentoval postup opozice Marek Benda.

Čas mezi 9:00 a 11:00 je ve čtvrtek ve Sněmovně vyhrazen pro odpovědi členů vlády na písemné interpelace, ale vládní koalice věděla, že premiér bude chybět, a tak se snažila dosáhnout toho, aby se spor o změnu způsobu volby členů Rady ČT a Rady Českého rozhlasu začal řešit hned od rána.

Poslanci se přetahovali o minuty

ANO a SPD to nechtěly připustit a daly najevo, že budou na omluveného Petra Fialu čekat. Nacher řekl, že si klidně počká do půl jedenácté a osm dalších opozičních poslanců navrhlo osm různých časů, do kdy se má přerušit jednání – Radek Rozvoral z SPD 10:46, Aleš Juchelka z ANO 10:47, Jiří Kobza z SPD 10:50, Radim Fiala z SPD 10:54, Taťána Malá z ANO 10:56, Klára Dostálová z ANO 10:58, Radek Vondráček z ANO 10:59, Alena Schillerová z ANO 11:00.

Vládní většina všechny tyto návrhy postupně odmítla, ale stejně si nepomohla.

Slovo si vzal kolem desáté hodiny šéf SPD Tomio Okamura a od té doby nepouští nikoho ke slovu. Okamura dal najevo, že je připraven i na noční jednání a že nechce připustit, aby vládní koalice změnila způsob volby členů Rady ČT a Rady Českého rozhlasu.

Chcete ovládnout televizi, vyčetly vládě opoziční hnutí ANO a SPD

Počet členů Rady ČT se má také zvýšit z 15 na 18. Dvanáct radních mají volit poslanci a šest Senát. Do Rady Českého rozhlasu má horní komora parlamentu vybírat tři členy, rada by zůstala devítičlenná. Kandidáty mají nově navrhovat jen organizace, které mají nejméně desetiletou historií.

„Dochází k pokusu politicky ovládnout média veřejné služby,“ prohlásil tento týden poslanec ANO Aleš Juchelka. Důvodem chystané změny je podle ANO příprava vládní koalice na volbu nového ředitele veřejnoprávní televize příští rok na jaře. Do pravomoci rad veřejnoprávních médií patří schvalování rozpočtu České televize a Českého rozhlasu i volba generálních ředitelů.

„Takzvané liberálně demokratické koalici se nedaří převzít plnou kontrolu nad Českou televizí,“ kritizoval návrh rovněž Jaroslav Foldyna z SPD.