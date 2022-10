Tisícovkám prominentů komunistického režimu se má snížit starobní důchod

Změnu navrhli přidat do důchodové novely, která má řešit pravidla předčasných důchodů pro záchranáře a kterou poslanci ve středu projednali ve druhém čtení, kdy je možné podávat pozměňovací návrhy.

O snížení důchodů prominentů minulého režimu by se mělo hlasovat ještě tento měsíc, protože Sněmovna i zkrátila lhůtu mezi druhým a třetím čtením.

Zdravotničtí záchranáři budou moci do penze dříve

Novela, kterou poslanci ve středu projednávali, také umožní, že zdravotničtí záchranáři dostanou šanci odcházet do důchodu o pět let dříve bez jakékoli sankce.

„Systém je nastavený tak, že zhruba po odpracování dvaceti let je to přesně ekvivalent 4 440 odpracovaných směn, bude mít nárok zdravotnický záchranář odejít do důchodu dříve. V tom případě těch dvaceti let bude moci ten důchod být dříve o třicet kalendářních měsíců,“ řekl už dříve po jednání vlády Jurečka.

Když bude záchranář pracovat déle, bude se mu možnost dřívějšího důchodu prodlužovat. Za každých dalších 74 odpracovaných směn o jeden měsíc. „Případně až do maximální teoretické lhůty pěti let,“ uvedl Jurečka.

Poslanci opozičního ANO navrhli upravit dobu „74 odpracovaných směn“ na „44 odpracovaných směn“. „Část návrhu, aby se zdravotnickým záchranářům snížil důchodový věk o 1 kalendářní měsíc za každých 74 odpracovaných směn považujeme za disproporční. V praxi dojde k situaci, že pro vznik nároku na starobní důchod bude muset zdravotnický záchranář odpracovat celkem 30 let,“ zdůvodnili svůj návrh poslanci Jiří Mašek, Milan Brázdil a Jana Pastuchová. Místo 30 let by to podle poslanců ANO mohlo být 25 let.

Zaměstnavatel bude mít také povinnost podle vládního návrhu odvádět větší sociální pojištění. Sazba odvodů by se zaměstnavatelům u těchto pracovníků do roku 2026 postupně zvyšovala z 21,5 na 26,5 procenta.

Zvýšení příspěvků na mobilitu

Poslanci ve druhém čtení, kdy mohou podávat pozměňovací návrhy, ale o zákonech se ještě nehlasuje. projednali také návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu pro lidi se zdravotním postižením.

Příspěvek na mobilitu chce vláda zvýšit ze současných 550 na 900 korun měsíčně. Vládní návrh také zvyšuje na půl milionu korun, tedy o 100 tisíc korun, příspěvek na zdvihací plošinu.

Skupina poslanců ANO navrhla zvýšit příspěvek na mobilitu na 2 tisíce korun. Poslankyně SPD Lucie Šafránková na 2200 1650 nebo 1100 korun za měsíc. V sociálním výboru s těmito návrhy opoziční politici neuspěli.

Lidovec Vít Kańkovký představil návrh, aby výše příspěvku na mobilitu pro lidi s podpůrnými dýchajícími přístroji byla 2900 korun měsíčně. „Smyslem je podpořit osoby využívají zdravotnické prostředky, které byly shledány jako nejnáročnější na spotřebu elektrické energie,“ uvedli předkladatelé v čele s Kaňkovským. Zvýšený příspěvek by úřady vyplácely do konce roku 2024, nárok by potvrzovala zdravotní pojišťovna. Zavedení dotace požadovala Národní rada osob se zdravotním postižením.

Poslanci nyní projednávají senátní novelu, která ruší nynější monopol na zdravotní pojištění cizinců. Monopol společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců prosadila Sněmovna v minulém volebním období proti vůli stran nynější vládní koalice. Novela má také zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku.

Přímý přenos jednání Sněmovny