ANO oddaluje hlasování o zpřísnění podmínek odchodu do předčasné penze

Poslanci mají hlasovat o zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu. Ten by měl být možný nejvýše 3 roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti let. Jít do předčasného důchodu budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Koalice je ale smířena s tím, že zákona ještě ve středu neprojde.